KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAR YAĞIŞI SIRASINDA MAHSUR KALANLARDAN GÖRÜNTÜLER - Haberler
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KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAR YAĞIŞI SIRASINDA MAHSUR KALANLARDAN GÖRÜNTÜLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAR YAĞIŞI SIRASINDA MAHSUR KALANLARDAN GÖRÜNTÜLER

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nın, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi'ne 24 Ocak'taki kar yağışı nedeniyle yolun bazın kısımlarının trafiğe kapalı kalması sebebiyle 6.8 milyon lira ceza verdiği öğrenildi.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nın, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi'ne 24 Ocak'taki kar yağışı nedeniyle yolun bazın kısımlarının trafiğe kapalı kalması sebebiyle 6.8 milyon lira ceza verdiği öğrenildi. Mağdur olan sürücülerin otoyol geçiş ücretleri iade edileceği kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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