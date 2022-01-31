KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAR YAĞIŞI SIRASINDA MAHSUR KALANLARDAN GÖRÜNTÜLER

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nın, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi'ne 24 Ocak'taki kar yağışı nedeniyle yolun bazın kısımlarının trafiğe kapalı kalması sebebiyle 6.8 milyon lira ceza verdiği öğrenildi. Mağdur olan sürücülerin otoyol geçiş ücretleri iade edileceği kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel