Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Sarıyer mevkisinde Özkan N. yönetimindeki minibüs, aynı yönde seyreden Ahmet S. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüsün şoförü Özkan N. ile minibüste bulunan ismi öğrenilemeyen kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Minibüs sürücüsünün yolda makas atarak ilerlediği ve kontrolünü kaybederek önündeki kamyonete çarptığı iddia edildi.

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri
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