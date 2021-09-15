Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçi servisi yan yattı: 6 yaralı - Haberler
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçi servisi yan yattı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçi servisi yan yattı: 6 yaralı Otoyolda işçi servisi ile otomobil çarpıştı, yan yatan işçi minibüsündeki 6 kişi yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir İstikameti'nde İstanbul Havalimanı'nda çalışan işçileri taşıyan bir servis minibüsü ile otomobil çarpıştı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda İşçi servisi yan yattı: 6 yaralı

Otoyolda işçi servisi ile otomobil çarpıştı, yan yatan işçi minibüsündeki 6 kişi yaralandı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir İstikameti'nde İstanbul Havalimanı'nda çalışan işçileri taşıyan bir servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında servis minibüsü yan yattı işçiler yardım çekiçleri ile camı kırarak minibüsten dışarıya çıkabildi. Minibüste bulunan 6 işçi yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 10.00 sularında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 AGR 874 plakalı otomobil önce bariyerlere, ardından İstanbul Havalimanı'na işçi taşıyan 34 LEF 661 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis minibüsü refüje yan yattı. Minibüste bulunan işçiler yardım çekiçleri ile camları kırarak dışarıya çıktı. Kazada minibüste bulunan 6 işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılırken otoyolun 2 şeridi bir müddet trafiğe kapatıldı. Kaza sonrasında minibüs vinç yardımı ile devrildiği yerden kaldırılarak trafik normal seyrine çevrildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçi servisi yan yattı: 6 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçi servisi yan yattı: 6 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçi servisi yan yattı: 6 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçi servisi yan yattı: 6 yaralı
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Haber: Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçi servisi yan yattı: 6 yaralı - Haberler
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