Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçi servisi yan yattı, 6 işçi yaralandı - Haberler
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçi servisi yan yattı, 6 işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçi servisi yan yattı, 6 işçi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir İstikameti'nde servis minibüsü ile otomobil çarpıştı.

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir İstikameti'nde servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında servis minibüsü yan yattı, işçiler yardım çekiçleri ile camı kırarak minibüsten dışarıya çıkabildi. Kazada 6 işçi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sularında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 AGR 874 plakalı otomobil önce bariyerlere, ardından 34 LEF 661 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis minibüsü refüje yan yattı. Minibüste bulunan işçiler yardım çekiçleri ile camları kırarak dışarıya çıktı. Kazada minibüste bulunan 6 işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılırken, otoyolun 2 şeridi bir müddet trafiğe kapatıldı. Kaza sonrasında minibüs vinç yardımı ile devrildiği yerden kaldırılarak trafik normal seyrine çevrildi.

(Batuhan Toprak-İHA)

Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçi servisi yan yattı, 6 işçi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçi servisi yan yattı, 6 işçi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçi servisi yan yattı, 6 işçi yaralandı

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