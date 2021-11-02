Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA / Zafer Arslan - Haberler | Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolda Ankara yönüne seyreden Zübeyir Ç. idaresindeki 19 AAE 096 plakalı tır, aynı yöne devam eden 33 AHY 260 plakalı tıra, Sancaktepe Paşaköy gişelerine yakın yerde arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Zübeyr Ç'nin kullandığı tırın şoför mahalli koparak savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sürücü Zübeyir Ç'yi sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, tırın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri
Tacize uğrayan 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü

Tacize uğrayan 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü

 Son Dakika | Hız yaptığı motosikletiyle kazada ölen Vedat'ı arkadaşı 'Canını yolda mı buldun' diye uyarmış

Son Dakika | Hız yaptığı motosikletiyle kazada ölen Vedat'ı arkadaşı 'Canını yolda mı buldun' diye uyarmış

 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza (1)

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title