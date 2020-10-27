Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopter destekli trafik denetimi
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopter destekli trafik denetimi

27.10.2020 08:39 | Son Güncelleme: 27.10.2020 08:42
Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopter destekli trafik denetimi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli sınırlarında bulunan bölümünde jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli sınırlarında bulunan bölümünde jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önlemek amacıyla hayata geçirdiği eylem planı kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimi, Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter ve Kocaeli Jandarma Komutanlığı Asayiş ile Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.

Skorsky helikopterle İzmit-İstanbul sınırında 60 kilometrelik alanda kayıt altına alınan 170 araç ve sürücüsünün kontrolü, otoyoldaki ekiplerce yapıldı.

Kontrol noktalarında ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerde, 10 aracın sürücüsüne 1320 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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