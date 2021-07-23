Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza...Hayata döndürebilmek için dakikalarca çabaladılar

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza...Hayata döndürebilmek için dakikalarca çabaladılar Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil demir bariyerlere girdi: 1 ölü, 3'ü çocuk 4 yaralı Feci kazada iş adamı hayatını kaybetti Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün...

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza...Hayata döndürebilmek için dakikalarca çabaladılar

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil demir bariyerlere girdi: 1 ölü, 3'ü çocuk 4 yaralı

Feci kazada iş adamı hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüjdeki bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden iş adamını hayata döndürebilmek için ekipler dakikalarca kalp masajı yaptı.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Ankara istikametinde seyir halinde olan işadamı Bedrettin Çağatay Yılmaz idaresindeki 34 BCY 56 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan Bedrettin Çağatay Yılmaz hayatını kaybederken, eşi Hanife Balaban Yılmaz (39), çocukları İbrahim Ediz Yılmaz (9), Elif Mina Yılmaz (6), Tolga Kağan Yılmaz yaralandı.

Dakikalarca süren çabaya rağmen hayata döndürülemedi

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yardıma koşan vatandaşlar tarafından yaralılar otomobil içerisinden çıkartıldı. Bir kamyon sürücüsü aracından inerek hayatını kaybeden Yılmaz'a kalp masajı yapmaya başladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'a kalp masajı yapmaya devam etti. Yaklaşık 45 dakika boyunca devam eden ekiplerin tüm müdahalesine rağmen Yılmaz hayata döndürülemedi.

"Eşim buradayken ben hiçbir yere gitmem"

Ekipler tarafından sakinleştirilen Yılmaz'ın eşi Hanife Balaban Yılmaz ise kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine, "Eşim buradayken ben hiçbir yere gitmem" diyerek cevap verdi. Daha sonra ekipler tarafından ikna edilen Hanife Balaban Yılmaz ve çocukları, ambulanslara alınarak ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi ise olay yerinde ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Durdum, hemen koşmaya başladım"

Kazanın ardından hemen yaralıların yardımına koşan Hasan Koç isimli kamyon sürücüsü, dakikalarca hayatını kaybeden Yılmaz'a kalp masajı yaptıklarını belirterek, "İleriden gelirken kazayı gördüm. Durdum, hemen koşmaya başladım. Katkım olur diye hemen geldim. Gereken müdahaleyi yaptık. Kap masajı, suni teneffüs yaptım. Artık takdir Allah'ın" dedi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber