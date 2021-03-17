Son dakika haber | Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkisinde bir kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu kamyonun kabini parçalanırken, 33 yaşındaki sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkisi Ankara istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Yolda Kenan Çerçi isimli 33 yaşındaki kamyon sürücüsü yolda seyir halindeyken tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kabin kısmı parçalandı ve motor kısmındaki parçalar da etrafa savruldu. Kaza sonrasında vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve ambulans geldi. Sağlık ekipleri sürücü Çerçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çerçi'nin olay yerine gelen ağabeyi ve kardeşleri ise sinir krizi geçirdi. Aile, görevliler tarafından uzun süre sakinleştirilmeye çalışıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri drone ile havadan da görüntülendi. Çerçi'nin cenazesi morga kaldırıldı.

(Murat Delice/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı