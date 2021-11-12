KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA EMNİYET KEMERİ DENETİMİ

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde jandarma ekipleri tarafından emniyet kemeri denetimi yapıldı. Denetimde 'Bir hareketine bakar hayat' projesi tanıtıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde, emniyet kemeri denetimi yaptı. Denetimde yolcu otobüsleri, otomobiller ve ticari araçların sürücüleri durduruldu. Denetimlerde 'Bir hareketine bakar hayat' projesi de tanıtıldı. Emniyet kemeri takılmasının önemini anlatan ekipler hazırlanan el broşürünü yolculara verdi.