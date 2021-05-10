Kuzey Marmara Otoyolu'nda domuza çarparak devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda domuza çarparak devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda domuza çarparak devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin domuza çarparak devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin domuza çarparak devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.T. idaresindeki 34 PT 5528 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Mudurnu Çayı mevkisi Akyazı geçişinde önce domuza, ardından bariyere çarparak yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi. Kazada sürücü H.T. eşi S.T. ve çocukları E.T, H.T, A.T. A.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Dört şeritli yolun iki şeridi güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Olay yerinde güvenliği sağlayan otoyol jandarma trafik timleri, aracın parçalarını yoldan kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Burak Sergen Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Salih Uçan Ozan Tufan Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kuzey Marmara Otoyolu'nda domuza çarparak devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 00:41:38. #1.15#

title