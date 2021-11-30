KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA BUĞDAY YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ 2 YARALI

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - ARNAVUTKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen buğday yüklü TIR'daki 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, 19.30 sıralarında Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Dalip Yılmaz'ın kullandığı 59 LD 333 plakalı buğday yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle savrulup, devrildi. Kazada TIR şoförü Dalip Yılmaz ile yanındaki Tayfun Kaymaz hafif yaralandı. Devrilen TIR'daki buğday yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yoldaki buğday kepçe ile başka kamyona yüklendi. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları devam ediyor.