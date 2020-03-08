Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bugün Kınalı Kavşağı ve Çatalca Kavşağı arasını hizmete açıyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bugün Kınalı Kavşağı ve Çatalca Kavşağı arasını hizmete açıyoruz. Bunun hizmete girmesiyle beraber doğu ve batı istikametindeki komşu illerden, sınır kapılarından gelen transit trafik, İstanbul şehir içine girmeden geçme imkanına sahip olacak." dedi.

Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı-Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Tarihi birçok medeniyeti içinde barındıran İstanbul'un çok sayıda hadiselere de şahitlik ettiğini dile getiren Turhan, "İstanbul, yazarların şiirlerine ve romanlarına konu oldu. İnsanlığın ortak uygarlık birikimine katkılarını, birbirinden kıymetli eserlerini doğal ve kültürel zenginliklerini içinde barındıran bu şehir, bize ecdadımızın mirası evladımızın emanetidir. Bu şehirde yaşayanlar geçmişinde bazen tatlı bazen de acı hadiseler yaşamıştır. Çöple, çamurla ve çukurla olan imtihanında zorlanmış, hava ve su imtihanında yöneticilerini sınıfta bırakmış olmakla birlikte bahtı kara maderini kurtaracak evlatlarını da yetiştirmesini bilmiştir." diye konuştu.

Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da belediye başkanı olarak seçildiği gün başlayan hizmet siyasetiyle kentin birçok esere kavuştuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu otoyolumuz dört gidiş dört geliş olarak inşa edildi. 2013'te yapımına başladığımız yolumuz 30 Ağustos 2016'dan sonra kesim kesim trafiğe açıldı. Bugün Kınalı Kavşağı ve Çatalca Kavşağı arasındaki 29 kilometrelik kesimle toplam 286 kilometresi hizmete girmiş oldu. Kalan 112 kilometresini de bu yılın sonuna kadar hizmete açmayı planlıyoruz. Bugün sizlerin desteğiyle Kınalı Kavşağı ve Çatalca Kavşağı arasını hizmete açıyoruz. Bunun hizmete girmesiyle beraber doğu ve batı istikametindeki komşu illerden sınır kapılarından gelen transit trafik, İstanbul şehir içine girmeden geçme imkanına sahip olacak. Bu da İstanbul'dan geçmek zorunda olan transit trafiğin yolunu 18 kilometre kısaltarak ekonomik bir ulaşım imkanı sunacaktır."

Projenin devam eden çalışmaları hakkında bilgiler veren Turhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milletin şahitliğinde uzakları yakın edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA