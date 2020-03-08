Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni - Haber
Marmara, Çatalca, Kınalı, Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bugün Kınalı Kavşağı ve Çatalca Kavşağı arasını hizmete açıyoruz.

08.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:36
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bugün Kınalı Kavşağı ve Çatalca Kavşağı arasını hizmete açıyoruz. Bunun hizmete girmesiyle beraber doğu ve batı istikametindeki komşu illerden, sınır kapılarından gelen transit trafik, İstanbul şehir içine girmeden geçme imkanına sahip olacak." dedi.

Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı-Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Tarihi birçok medeniyeti içinde barındıran İstanbul'un çok sayıda hadiselere de şahitlik ettiğini dile getiren Turhan, "İstanbul, yazarların şiirlerine ve romanlarına konu oldu. İnsanlığın ortak uygarlık birikimine katkılarını, birbirinden kıymetli eserlerini doğal ve kültürel zenginliklerini içinde barındıran bu şehir, bize ecdadımızın mirası evladımızın emanetidir. Bu şehirde yaşayanlar geçmişinde bazen tatlı bazen de acı hadiseler yaşamıştır. Çöple, çamurla ve çukurla olan imtihanında zorlanmış, hava ve su imtihanında yöneticilerini sınıfta bırakmış olmakla birlikte bahtı kara maderini kurtaracak evlatlarını da yetiştirmesini bilmiştir." diye konuştu.

Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da belediye başkanı olarak seçildiği gün başlayan hizmet siyasetiyle kentin birçok esere kavuştuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu otoyolumuz dört gidiş dört geliş olarak inşa edildi. 2013'te yapımına başladığımız yolumuz 30 Ağustos 2016'dan sonra kesim kesim trafiğe açıldı. Bugün Kınalı Kavşağı ve Çatalca Kavşağı arasındaki 29 kilometrelik kesimle toplam 286 kilometresi hizmete girmiş oldu. Kalan 112 kilometresini de bu yılın sonuna kadar hizmete açmayı planlıyoruz. Bugün sizlerin desteğiyle Kınalı Kavşağı ve Çatalca Kavşağı arasını hizmete açıyoruz. Bunun hizmete girmesiyle beraber doğu ve batı istikametindeki komşu illerden sınır kapılarından gelen transit trafik, İstanbul şehir içine girmeden geçme imkanına sahip olacak. Bu da İstanbul'dan geçmek zorunda olan transit trafiğin yolunu 18 kilometre kısaltarak ekonomik bir ulaşım imkanı sunacaktır."

Projenin devam eden çalışmaları hakkında bilgiler veren Turhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milletin şahitliğinde uzakları yakın edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti Haber
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti
Mert Hakan, maç sonu G.Saray sorusuna isyan etti: Aile terbiyemiz var Haber
Mert Hakan, maç sonu G.Saray sorusuna isyan etti: Aile terbiyemiz var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Angela Merkel Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin Emrah Cem Yılmaz Sinan Akçıl Defne Samyeli
Spor Ünal Karaman Burak Yılmaz İsmail Kartal Rıza Çalımbay Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Adana Avrupa İtalya Yunanistan
Şu an buradasınız: Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 21:59:42. #1.15#