Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni
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Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bazıları yapılan yolları eleştiriyor.

08.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:56
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bazıları yapılan yolları eleştiriyor. Esasında onlar her şeyi eleştiriyor. Yolları, okulları, üniversiteleri, havalimanlarını, limanları, parkları eleştiriyorlar. Türkiye'nin 18 yılda aldığı mesafeyi görmüyorlar. Görmek istemiyorlar. Yapılan hizmetleri eleştirenlere ülkemizi baştan başa gezmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Şentop, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı-Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Marmara bölgesinin iftihar günü vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Yapılan açılışla kara yolları ağına yeni bir halka daha eklendiğini belirten Şentop, "Bu sebeple gururluyuz, mutluyuz. Biliyorsunuz yol, medeniyet demektir. Biz de medeniyetimizin yüz akı bir projenin daha kurdelesini kesmiş olacağız. Böylece sevincimizi ve mutluluğumuzu paylaşacağız. İşçilerimiz, ustalarımız, teknisyenlerimiz, şantiye şeflerimiz, mühendislerimiz, müteahhitlerimiz olmasaydı böyle kıymetli bir eser meydana gelmeyecekti." diye konuştu.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi ve bölgeyi memnun eden hizmetlerin devam etmesinin önemine işaret ederek, bu eserler nedeniyle Erdoğan'a teşekkür etti.

Çalışmaya mecbur olduklarını aktaran Şentop, şöyle devam etti:

"Milletimizin buna ihtiyacı var. Bugün yapılan açılış töreni de böyle büyük gayretlerin ve çalışmaların neticesidir. Türkiye yollarıyla büyüyen, gelişen ve güzelleşen bir ülke. Yol uzakları yakınlaştırır. Ayrılanları kavuşturur, sevenleri buluşturur. Ticareti kolaylaştırır, ekonomiyi geliştirir."

Şentop, bu yıl TBMM'nin açılışının 100. yılını kutlayacaklarını dile getirerek, Türkiye'nin altyapı bakımından gerçekleştirdiği projeleri hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yol konusunda çağ atladığını ifade eden Şentop, şunları kaydetti:

"Bugün açılışını yaptığımız yol, Çanakkale'deki köprüyü de içine alan bir proje. Toplam uzunluğu 221 kilometre. İnşallah Cumhuriyetin 100. yılında proje tamamlanmış olacak. Yapılan yolların gayesi medeniyetimizi yeniden ayağa kaldırmak. Bazıları yapılan yolları eleştiriyor. Esasında onlar her şeyi eleştiriyor. Yolları, okulları, üniversiteleri, havalimanlarını, limanları, parkları eleştiriyorlar. Türkiye'nin 18 yılda aldığı mesafeyi görmüyorlar. Görmek istemiyorlar. Yapılan hizmetleri eleştirenlere ülkemizi baştan başa gezmelerini tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA

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Manşet

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