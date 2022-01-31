KUZEY MARMARA OTOYOLU İŞLETMECİSİNE 'KAR' CEZASI

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, İstanbul'daki kar yağışında bazı kısımları trafiğe kapanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun işletmecisi firmaya yaklaşık 6,8 milyon lira ceza kesildi.

İstanbul'da 24 Ocak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe kapandı. Yaşanan trafik kazaları nedeniyle mahsur kalanlar oldu. Bakanlık, mahsur kalan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla harekete geçti. Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Yassıören (Kesim-1), Yassıören-Odayeri (Kesim 2), Habipler-Hasdal (Kesim-7) mevkilerini kapsayan yolların 18 saat trafiğe kapalı olması nedeniyle işletmeci firmaya 6 milyon 795 bin 957 lira ceza uygulandı. Beklemek zorunda kalan ve mağduriyet yaşayan sürücülerin otoyol geçiş ücretlerinin de iade edildiği öğrenildi.

FİRMADAN AÇIKLAMA: İSTEMEDİĞİMİZ KESİNTİLER MEYDANA GELDİ

Öte yandan Kuzey Marmara Otoyol İşletmesinden yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta olağanüstü bir durum yaşandığı belirtilerek, "Son yılların en şiddetli kar yağışının düştüğü ve yer yer çok kuvvetli tipinin yaşandığı Kuzey Marmara Otoyolu Kesim 1, Kesim 2 ve Kesim 7'yi kapsayan otoyol ağımız boyunca, ulaşımın aksamaması ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yoğun müdahale gerçekleştirilmiştir. Ancak, olumsuz hava koşulları öncesinde; gerek tuz serme gerek solüsyon dökme önlemleri de en üst düzeyde alınmasına rağmen, afet boyutuna ulaşan kar yağışı sebebiyle ulaşımda hiç istemeyeceğimiz kesintiler meydana gelmiş, vatandaşlarımız yol üzerinde beklemek zorunda kalmışlardır. Yaşanan doğal afet nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımızın yaşamış olduğu mağduriyetin bir nebze de olsa giderilmesi adına, kar yağışı sırasında sabırla bekleyen yolcularımızın otoyol geçiş ücretleri, Kuzey Marmara Otoyolu tarafından karşılanmaktadır. Buna göre; Kuzey Marmara Otoyolu 'Kesim 1: Kınalı - Yassıören', 'Kesim 2: Yassıören - Odayeri' ve 'Kesim 7: Habipler - Hasdal' mevkilerini kapsayan yollarımızı kullanan ve mağduriyet yaşayan tüm sürücülerden alınan otoyol geçiş ücretleri iade edilmektedir. Böyle bir mağduriyetin tekrar yaşanmaması için Kuzey Marmara Otoyolu olarak hazırlıklarımızı yeniden gözden geçirerek, alınabilecek yeni tedbirleri titizlikle uygulayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.