Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iş kazasında bir işçi öldü, 3 işçi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Kocaeli kesimindeki viyadük inşaatında iskeleden düşen bir işçi öldü, 3 işçi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Kocaeli kesimindeki viyadük inşaatında iskeleden düşen bir işçi öldü, 3 işçi yaralandı.
Akmeşe mevkisindeki viyadük inşaatında çalışan 4 işçi, henüz belirlenemeyen nedenle iskeleden düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi.
Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralı işçilerden Elyase Öztürk (39), Kocaeli Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.