Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iş kazasında bir işçi öldü, 3 işçi yaralandı
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Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iş kazasında bir işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Kocaeli kesimindeki viyadük inşaatında iskeleden düşen bir işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

23.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:52
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iş kazasında bir işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Kuzey Otoyolu Projesi'nin Kocaeli kesimindeki viyadük inşaatında iskeleden düşen bir işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Akmeşe mevkisindeki viyadük inşaatında çalışan 4 işçi, henüz belirlenemeyen nedenle iskeleden düştü.

verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi.

Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralı işçilerden Elyase Öztürk (39), Kocaeli Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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