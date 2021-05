Kuzey Marmara Otoyolu 7'nci kesimin inşası tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı olan 7.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı olan 7. kesiminde inşa faaliyetlerinin tamamlandığını belirterek, "Ülkemizin yarınlarının tasarımında çok önemli bir yer tutan Kuzey Marmara Otoyolu'nu, yarın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif edeceği bir törenle resmen hizmete açacağız." dedi.

Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 7. kesimi Habipler-Hasdal Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin, dünyanın en önemli ticaret yolları üzerinde kurduğu hakimiyetin en önemli bileşenlerinden Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı olan 7. kesiminde de inşa faaliyetlerinin tamamlandığı bilgisini veren Karaismailoğlu, tüm çağdaş projeler gibi bunun da Türk milletine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türk insanının her şeyin en güzeline, en niteliklisine, en konforlusuna layık olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çağdaş ve konforlu yolu kullanacak tüm vatandaşlarımıza ve uluslararası misafirlerimize şimdiden keyifli sürüşler, hayırlı yolculuklar dileriz. Ülkemizin yarınlarının tasarımında çok önemli bir yer tutan Kuzey Marmara Otoyolu'nu, yarın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle resmen hizmete açacağız. Gelişmiş ekonomiler arasına katılmak üzere yaptığımız bu büyük maratonda, her yol, her köprü, her tünel bizi ipi göğüslemeye biraz daha yaklaştırmaktadır. Marmara Bölgesi'nin kuzey hattından geçen ve Avrupa ile Asya arasında akıcı bir lojistik koridor oluşturan Kuzey Marmara Otoyolumuz da işte böyle bir projedir.

Dünyanın en önemli sanayi, ticaret ve kültür merkezlerinden olan İstanbul ve çevresinin trafik yükünü üstlenen ve ulaşıma yeni bir soluk getiren Kuzey Marmara Otoyolu, Marmara Otoyol Ringi'nin tamamlanması açısından da çok önemlidir. Ulusal ve bölgesel boyutta stratejik ve öngörülü bir planlamayla oluşturduğumuz ulaştırma ekosistemimiz, her geçen gün küresel lojistik ağlar üzerinde iddiasını büyüten ülkemizin, bütünsel kalkınmasına hizmet edecektir."

Karaismailoğlu, dünyanın üretim ve tüketim kapasiteleri ile büyüyen coğrafyalarının kalbinde yer alan Türkiye'nin, Avrupa'dan Çin'e uzanan Orta Koridor'un en önemli köprüsü haline geldiğine işaret etti.

Yatırımlar, yeni iş alanları, ticari faaliyetler açısından ekonominin canlılığını artıracak bu konumun, Türkiye'nin büyümesinin önünde kimsenin duramayacağı anlamına geldiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Hem kamunun hem de özel sektörün imkanlarını bir araya getirerek, yarın değil bugünden harekete geçmemizin altında yatan hedef budur." ifadelerini kullandı.

" Kuzey Marmara Otoyolu, bütün sistem olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir"

Karaismailoğlu, en ileri mühendislik teknolojileriyle kısa sürede ortaya koyulan her projenin, zamanın çıkardığı fırsatlara mükemmel bir altyapı ile hazır olmak için yapıldığını dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'un ve Marmara Bölgesi'nin her noktasından kolayca erişilebilir bir şekilde, bağlantı yolları, köprüleri, viyadük ve tünelleriyle bir bütün sistem olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir. İstanbul'un güney kesimlerinde yaşanan büyüme şehrimizin yaşam kalitesini düşürmekle kalmamış, yer yer hayatı çileye döndürmeye başlamıştır.

Bakanlığımızın yaptığı, şehir içi ulaşım kördüğümünü çözen metro projelerimizle, Marmaray ile Avrasya Tüneli ile İstanbul'a nefes aldırırken, bir yandan da sürdürülebilir bir yaşam kalitesi için pek çok proje planlıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu gibi İstanbul Havalimanımız da bu anlamda hayata geçirdiğimiz önemli adımlardan biridir. Yakında ilk adımlarını atacağımız Kanal İstanbul da yaratacağı ekonomik, sosyal ve çevresel cazibeyle İstanbul coğrafyasına yeni bir boyut getirecektir."

"Habibler Kavşağı - Hasdal Kavşağı arasındaki kesimi de bitirdik ve hizmete alıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, 10,2 kilometre uzunluğundaki 7'nci kesimin kalan 9,1 kilometrelik Habibler Kavşağı - Hasdal Kavşağı arasındaki kesimini de bitirdiklerine ve hizmete alınacağına işaret ederek, 8,73 kilometresi ana gövde, 0,43 kilometresi bağlantı yolu olan bu kesimin, Habibler Kavşağı'ndan başlayıp, Cebeci maden ocaklarının güneyini kat ederek, Gazi ve Zübeyde Hanım Mahallelerinin altından 2x4 şeritli çift tüplü tünelle geçtiğini, Hasdal Kavşağı aracılığıyla Alibeyköy-Hasdal mevkiinde 2. Çevre Yolu'na bağlandığını aktardı.

Habibler Kavşağı - Hasdal Kavşağı kesiminde, 1 adet çift tüp tünel, 6 adet viyadük, 4 adet köprü, 1 adet üstgeçit, 8 adet altgeçit, 14 adet menfez olmak üzere toplam 34 adet sanat yapısı bulunduğunu bildiren Karaismailoğlu, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Proje bünyesinde ayrıca 2 adet tünel işletme merkezi yer almaktadır. Bu kesimin en önemli yapısı olan ve İstanbul'un en uzun tüneli özelliğine sahip olacak 2x4 şeritli Cebeci Tüneli, aç-kapa yapıları dahil sol tüpü 3 bin 815 metre, sağ tüpü 4 bin 5 metre olmak üzere toplam 7 bin 820 metre uzunluğundadır. Proje bünyesindeki 6 adet viyadüğün toplam uzunluğu da her iki yönde 2 bin 75 metredir. Otoyolumuzun bugüne kadar yaklaşık 390 kilometresini tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmuştuk. Habipler ile Hasdal kesiminin trafiğe açılmasıyla birlikte, yaklaşık 400 kilometre uzunluğundaki otoyolumuz yarın tamamen hizmete giriyor.

Son kesimi hizmete açarak, Habipler Kavşağı ile Eski Edirne Asfaltı Caddesine bağlanarak kuzeyde Arnavutköy, güneyde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'ya, Hasdal Kavşağı ile de Alibeyköy-Hasdal mevkiinde mevcut 2. Çevreyoluna entegrasyon sağlayacağız. ?Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden 2. Çevreyolunu kullanarak gelen araçların, İstanbul'un yoğun yerleşim alanlarından olan Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy'e ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile İkitelli OSB bölgesine olan ulaşımını kolaylaştıracağız.

2. Çevreyolunun en yüksek trafik hacmine sahip Hasdal Kavşağı ile Mahmutbey Batı Kavşağı arasında hızlı, konforlu ve emniyetli yeni bir ulaşım alternatifi oluşturacağız. 7'nci kesimin trafiğe açılmasıyla, yüksek şehir içi trafik hacmine sahip olan mevcut 2. Çevreyoluna alternatif hızlı, emniyetli ve konforlu yeni bir ulaşım koridorunu tamamladık."

"Her geçen gün büyüyen İstanbul'un ulaşım ihtiyaçları artıyor"

Özellikle pik saatlerde oluşan uzun araç kuyruklarının önüne geçilerek trafikte beklemeden kaynaklanan akaryakıt ve zaman kayıpları engelleneceğine dikkati çeken Karaismailoğlu, her geçen gün büyüyen İstanbul'un ulaşım ihtiyaçlarının arttığının altını çizdi.

Karaismailoğlu, bu nedenle Kuzey Marmara Otoyolu kapsamına Hadımköy-Başakşehir kesimini de dahil ettiklerini paylaşarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"13 Nisan 2021 tarihinde sözleşmesi imzalanan 45 kilometrelik bu kesim ile birlikte otoyolun toplam uzunluğu 444 kilometreye ulaşacaktır. Yakın bir zamanda yapım çalışmalarına başlanacak Hadımköy - Başakşehir otoyoluna 7. Kesim sayesinde doğrudan bağlantı sağlanmasıyla 2. Çevreyolu ile Başakşehir, Bahçeşehir, Kayaşehir gibi yerleşimler ve bu civardaki sanayi bölgeleri arasında yeni bir ulaşım aksı oluşturulmuş olacaktır.

Yine otoyolumuz, İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki bağlantıyı sağlarken, ayrıca Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile birleşerek Kuzey ve Güney Marmara'yı, Batı Anadolu'ya bağlamaktadır. Kuzey Marmara Bölgesi'nde doğu-batı istikametindeki ana ulaşım arterleri bölgesel trafik ile bölgeden geçen şehirlerarası ve uluslararası trafiğin birbirinden ayrılarak, ulaşımdaki hizmet kalitesinin ve güvenliğini artırmış olacak."

İstanbul'dan yoğun sanayi ve endüstri alanlarının bulunduğu Kocaeli ve Sakarya illerine ulaşımın kolaylaşacağını, İstanbul ile Ankara arasındaki seyahat süresinin de kısalacağını belirten Karaismailoğlu,Tekirdağ ve Sakarya arasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları ile birleşen otoyolun, mevcut ulaşım ağları ve özellikle İstanbul Boğazı geçişlerinde kapasitenin üzerinde olan trafik yükünü önemli ölçüde azaltacağını söyledi.

Her ulaştırma projemizi birer 'çevre dostu proje' olarak görüyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bayramlar gibi uzun süreli tatillerde İstanbul'dan Anadolu illerine doğru gidiş yönünde ve tatil sonunda Anadolu'dan İstanbul'a dönüş yönünde mevcut TEM otoyolu ve D-100 Karayolunda oluşan uzun kuyruklarının da önüne geçildiğini dile getirdi.

Bu otoyol sayesinde zamandan 1 milyar 650 milyon TL, akaryakıttan 830 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 2 milyar 480 milyon TL tasarruf edileceğini, karbon emisyonunun 350 bin 960 ton azaltılacağını vurgulayan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Her ulaştırma projemizi bu özellikleriyle birer 'çevre dostu proje' olarak görüyor ve tasarım aşamasından işletme süreçlerine kadar çevre dostu bir anlayışla hareket ediyoruz. Yük, insan ve veri ulaştırma alanında stratejik yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

Yatırımlarımız, yapım aşamasından itibaren halkımıza iş oluyor, AŞ oluyor, tamamlanıp hizmete açıldığında ise sanayiye, tarıma, turizme canlılık katarak bölgesinde topyekun bir büyüme sağlıyor.

19 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan halkımız, kat ettiğimiz büyük mesafeye şahittir. Onların desteği ve teşvikiyle inşallah daha fazlasını yapacağız. Devletimizle, özel sektörümüzle, halkımızla, gençlerimizle el ele, yarınlarımızı inşa ediyoruz. Kuzey Marmara Otoyolumuzun yapımında yer alan en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu