Kuzey Marmara'da devrilen kamyon 4 şeridi de ulaşıma kapattı

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan tekstil malzemesi yüklü kamyon devrilerek yolun 4 şeridini de ulaşıma kapattı. Devrilen kamyona otomobilin de çarpması neticesinde meydana gelen kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Karakamış Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan G.D. idaresindeki tekstil malzemesi yüklü 05 DT 075 plakalı kamyon sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Devrilen kamyon, yolun 4 şeridini de ulaşıma kapatırken, sürücü G.D. yaralandı. Kaza sonrasında aynı istikamette ilerlemekte olan Y.S. idaresindeki 59 YS 915 plakalı Dacia marka otomobil devrilen kamyona çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve Otoyol Jandarma Trafik timleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yaralı G.D., Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonun devrilerek 4 şeridi de ulaşıma kapattığı bölgede ekiplerce trafik yaklaşık 3 saattir emniyet şeridinden kontrollü şekilde sağlanıyor.

Devrilen kamyonun bölgeden kaldırılma çalışmaları devam ederken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA