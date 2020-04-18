Kuzey Makendonya'dan Türkiye'ye teşekkür
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Recep Tayyip Erdoğan, Makedonya, Türkiye, Politika

Kuzey Makendonya'dan Türkiye'ye teşekkür

Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Başkanı Beycan İlyas, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına yardımlarından teşekkür etti.

18.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:56
Kuzey Makendonya'dan Türkiye'ye teşekkür

Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Başkanı Beycan İlyas, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına yardımlarından teşekkür etti.

Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas ve TDP Milletvekili Yusuf Hasan, Kuzey Makedonya'da nüfusunun büyük kısmı Türklerden oluşan Merkez Jupa Belediyesi'ni ziyaret etti.

Yaklaşık 1 ay önce koronavirüs vakalarının tespit edilmesiyle acil durum ilan edilerek, karantinaya alınan Merkez Jupa'da geçtiğimiz günlerde hükümet kararıyla karantina kaldırıldı. TDP Genel Başkanı İlyas, Belediye Başkanı Ariyan İbrahim ve çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Açıklamasında Türkiye'ye teşekkür eden Beycan İlyas, "Salgınla mücadele devam ediyor. Bu mücadele devam ederken şüphesiz ki dostların yardımları bizim çok önemliydi. Geçtiğimiz günlerde Balkan devletlerinin her zaman dostlu olan anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin yardımlarıyla buradaki halkaların salgınla mücadelesine destek çıktı. İyi gün kötü gün dostu olan anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye devlet yetkililerine ve büyük Türk halkına yardımlarından dolayı Makedonya halkları adına teşekkür ediyoruz" dedi. - ÜSKÜP

Kaynak: İHA

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