Kuzey Makedonyalı Türk Milletvekili İlyas, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Kuzey Makedonyalı Türk Milletvekili İlyas, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

11.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:07

Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı ve Kuzey Makedonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beycan İlyas, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı ve Kuzey Makedonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beycan İlyas, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilip oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi alan İlyas, "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" başlıklı fotoğrafını seçen İlyas, "Yılın anlamını ifade eden küçük yeni doğmuş çocuğa siperliğin takılması, bu yıl geçirdiğimiz ve geride bırakacağımız salgın dönemini göstermekte. Hem sağlık çalışanlarının özverili çalışması hem de hayatımızın ne kadar etkilediğinin bir güzel göstergesi." dedi.

"Haber" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafını seçen İlyas, "Tüm dünya Müslümanlarını tüm İslam alemini etkileyen, bizim için hasret olan Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması fotoğrafı bu kategoride anlam itibariyle bizler için çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Spor" kategorisinde de Okan Çoşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafına oy veren Beycan İlyas, "İki büyüğümüzün, yaşlımızın boş bir spor sahasına, boş bir stadyuma bakması spora karşı düşkünlüğümüzün ve eksikliğinin bizi ne kadar etkilediğinin güzel bir fotoğrafı." ifadelerini kullandı.

AA'yı özverili çalışmalardan dolayı tebrik eden Türk Milletvekili İlyas, AA'nın dünya çapında bir haber ajansı olduğunu herkese ispatladığını sözlerine ekledi.

Kuzey Makedonyalı Türk Milletvekili İlyas, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Kuzey Makedonyalı Türk Milletvekili İlyas, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Kuzey Makedonyalı Türk Milletvekili İlyas, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Kuzey Makedonyalı Türk Milletvekili İlyas, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Umeys Sulejman

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