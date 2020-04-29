Kuzey Makedonyalı Türk edebiyatçı İlhami Emin toprağa verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuzey Makedonyalı Türk edebiyatçı İlhami Emin toprağa verildi

Kuzey Makedonya'nın önemli Türk edebiyatçılarından yazar ve şair İlhami Emin, başkent Üsküp'te toprağa verildi.

Kuzey Makedonyalı Türk edebiyatçı İlhami Emin toprağa verildi
29.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:06

Kuzey Makedonya'nın önemli Türk edebiyatçılarından yazar ve şair İlhami Emin, başkent Üsküp'te toprağa verildi.

Dün vefat eden Emin'in (89) naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Butel Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ailesi ve yakın çevresinin katılımıyla gerçekleşti.

Emin'in emekli gazeteci eşi Emire Emin, eşinin vefatının ardından Türkiye ve Türk cumhuriyetleri dahil dünyanın her yerinden telefonlar aldıklarını belirterek, "Büyük bir çınarımızı, büyük bir yazarımızı, büyük bir şairimizi kaybettik." dedi.

Oğlu Rifat Emin de "Dualarımız onunla. Babam sadece ailesine ve bize değil, yani bizim acımızın sebebi onun iyi kalpli ve büyük yürekli bir insan oluşu değil o aynı zamanda Kuzey Makedonya ve Balkan Türklüğü'ne ve Türk İslam kültürüne hizmet etmiş çok önemli bir şahsiyettir. Bunu bilenler çok iyi bilir." şeklinde konuştu.

Merhum İlhami Emin'in arkadaşı Üsküplü filozof, şair ve kültürolog Prof. Ferid Muhiç de şunları söyledi:

"Büyük bir düşünür. Tasavvuf felsefesini detaylı olarak bilen bir adam. Mevlana ve Yunus Emre'nin ruhunun şüphesiz onda mevcut olduğu bir adam. 55 yıldan fazla tanıdığım bir adam. Etrafına "Gülbahçe" tezahür eder ve hareket ettiğinde etrafı gül kokardı. Sıra dışı eserleri ve birkaç parlak roman, şiir koleksiyonu olan bir adam. Kendisi göçtü fakat ruhu hala bizimle."

Kuzey Makedonya'nın İstanbul eski başkonsolosu ve İlhami Emin'in aile dostu Zerrin Abaz da Kuzey Makedonya Türk edebiyatının bir dehasını kaybetmekten büyük üzüntü duyduğuna vurgu yaparak, Emin ile yaşadığı bir anısını şöyle anlattı:

"Kendisinin şiirleriyle, hikayeleriyle büyüdük. Bizim aynı zamanda aile dostumuz, benim abimdi. Bir ara Yosip Bros Tito Lisesi'nde bir Türk sınıfında bir azalma olmuştu. Onu kapatmak istiyorlardı. Bugün gibi hatırlıyorum, beraber ikimiz o zamanki cumhurbaşkanına gittik ve o zamanki o Türk sınıfının açılışını yaptık. Yani Türk sınıfını tekrar açtırdık. Özellikle ben yüksek lisans ve doktora yaparken Hacettepe'de onun kitaplarından, malzemelerinden çok yararlandım. Çok hoş bir sohbeti vardı. Çok iyi bir insandı. Mekanın cennet olsun."

İlhami Emin kimdir?

İlhami Emin, 8 Ağustos 1931'de Kuzey Makedonya'nın Radoviş şehrinde dünyaya geldi. Emin, ilk ve orta öğrenimini doğum yerinde, iktisat meslek lisesini ve Pedagoji Akademisini Üsküp'te tamamladı. Üsküp'te, "Tefeyyüz" Türk ilkokulunda öğretmenlik yapan Emin, "Nova Makedoniya" gazetesinde gazeteciliğe başladı.

"Birlik Gazetesine" geçen Emin, ilk sayısı Aralık 1965'te yayınlanan Sesler Aylık Toplum Sanat Dergisi'nin ilk sorumlu yazarı oldu.

1973'e kadar görev yapacağı Üsküp Radyosu Türkçe Yayınlar Sorumlusu görevine atanan Emin, görevinin ilk yıllarında Türkçe radyo yayıncılığının ilerlemesine katkıda bulundu.

Emin, 1978'de Üsküp Halklar Tiyatrosu Genel Müdürlüğüne seçildi. Üsküp Halklar Tiyatrosu Genel Müdürlüğü görevinden Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı bünyesine alınan Emin, Kültür Bakanı Yardımcısı oldu. Emin, emekli oluncaya kadar da bu görevde kaldı.

Edebiyatın farklı türlerinde eserler veren Emin, tiyatro yapıtları ile de adından söz ettirdi. Başarılı bir film eleştirmeni de olan İlhami Emin'in Türkçe'den Makedonca'ya çevirdiği birçok eser de bulunuyor.

Emin, Nazım Hikmet'in şiirlerinin yanı sıra Yesevi, Yunus ile Mevlana'nın seçme şiirlerini, Yaşar Kemal'in "Binboğalar Destanı" ile Orhan Pamuk'un "Beyaz Kale" ve "Benim Adım Kırmızı" romanlarının yanı sıra Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinden Kuzey Makedonya'ya ait bölümleri Makedonca'ya çevirdi.

İlhami Emin, aynı zamanda Fuat Köprülü'nün "Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu" kitabını da Makedonca'ya kazandırdı.

Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Türk Şiiri şöleninde "Büyük Bayrak" ödülü verilen Emin, Kuzey Makedonya Yazarlar Birliği'nin "Edebi Asa" ödülüne de layık görüldü. Emin, Eski Yugoslavya lideri Yosip Broz Tito'nun da Türkçe tercümanlığını yaptı.

İlhami Emin'in eserlerinden bazıları şöyle:

Aramak (1954), Hayat Şarkı Söyler ve Ağlar (1955), Gündüz Gece (1957), Ay Kedisiz Saray (1964), Taş Ötesi (1965), Kırk Dost (1965), Güneşli Şiirler (1966), Gülkılıç (1971), Gülçiçek (1972), Şiirli Alfabe (1974), Yörükçe (1984), Gülev (1980), Güldeste (1991) ve Güldün (1993).

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı Haberler
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Haberler
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haberler
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor
Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
2. Abdülhamit'in mirası, salgın hastanesi olacak! Restore çalışmalarının %50'si tamamlandı
2. Abdülhamit'in mirası, salgın hastanesi olacak! Restore çalışmalarının %50'si tamamlandı
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Meral Akşener Berat Albayrak Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Aslı Enver Hande Yener Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Falcao Podolski Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Afrin Mayıs Terör
Şu an buradasınız: Kuzey Makedonyalı Türk edebiyatçı İlhami Emin toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 16:42:56. #1.15#
title