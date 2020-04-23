Kuzey Makedonyalı çocuk 23 Nisan'ı şiir okuyarak kutladı Kuzey Makedonya'da çektiği video ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan küçük çocuk şiir okudu.

Kuzey Makedonya'da çektiği video ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan küçük çocuk şiir okudu.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgını nedeni ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl evlerde kutlanıyor. Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde yaşayan küçük bir çocuk çektiği video ile bayramı kutlarken, günün anlam ve önemini anlatan bir şiir okudu. - ÜSKÜP

Kaynak: İHA