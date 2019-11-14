Kuzey Makedonyalı Bakan Hasan'dan Türk iş adamlarına yatırım çağrısı

14.11.2019 19:41 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:43

Kuzey Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, tarihsel bağlara dayanarak Türk yatırımcı sayısının daha fazla olması gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Hasan, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından meclis salonunda düzenlenen Kuzey Makedonya Yatırım Fırsatları Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülkelerinin 100 yıl önce Osmanlı hakimiyeti altında yönetilen bir toprak olduğunu anımsattı.

Osmanlı hakimiyetinin sona ermesiyle çok sayıda soydaşın Türkiye'ye göç ettiğini aktaran Hasan, "Onlar Türkiye Cumhuriyeti ile en güçlü bağımızdır. Makedonya Cumhuriyeti'nde de yine aynı şekilde 80 bin civarında Türk nüfusu mevcuttur. Türkiye'deki iş adamlarını ülkemize davet etmek için ilinize geldim. Umuyorum ki iş adamları, oradaki yatırım fırsatlarını görecek, onları değerlendirecek. Hem oradaki soydaş hem Kuzey Makedonya Cumhuriyeti hem de kendileri açısından Avrupa'ya açılan bir kapı olarak önümüzdeki dönemde güzel işler yapacağız." diye konuştu.

"Türk yatırımcı sayısının daha fazla olması gerektiğini düşünmekteyiz"

Hasan, NATO üyeliği için bütün engellerin ortadan kalktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"NATO üyeliğimiz güvence verecektir. İş adamları açısından Kuzey Makedonya Cumhuriyeti artık güvenli bir ülke olarak görülmektedir ve bunun faydalarını da görüyoruz. Son dönemde ekonomik rakamlara baktığınız zaman istihdamın, yatırımın, ihracatın arttığını görebiliriz. Bir de asgari ücrette de bir artış oldu. Ekonomideki rakamlarımız, bu hükümeti başarılı göstermektedir. Umuyoruz ki mevcut ve önümüzdeki dönemde yapılacak Türk yatırımları sayesinde bu sayılar daha da artacaktır.

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan birçok ülkeden de yatırım alıyoruz. Almanya, İngiltere, İsviçre gibi ülkeler... ABD'den de var. Tarihsel bağlarımıza dayanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 1991 yılından itibaren Kuzey Makedonya'ya verdiği desteği göz önünde bulundurarak Türk yatırımcısı sayısının daha fazla olması gerektiğini düşünmekteyiz."

Kocaeli'nin Gebze ilçesinden iki yatırımcının ülkelerinde bulunduğunu aktaran Hasan, Sakarya'dan da yatırımcı beklediklerini kaydetti.

Otomotiv, beyaz eşya, inşaat, tekstil, ilaç sanayi, ziraat ve tarım sektörlerinde ülkelerinde ciddi boşluklar olduğunu düşündüklerini vurgulayan Hasan, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki yatırımlar bu şekilde değerlendirilebilir. Başka sektörlerden de olabilir. Ülkemiz, AB'ye açılan bir kapı olarak değerlendirilmekte. 650 milyonluk bir Avrupa pazarı söz konusu. Önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde müzakerelere başlayıp üyelik sürecini tamamlamamız beklenmekte. İnanıyorum ki ülkemiz AB üyesi olacaktır. Bununla birlikte oradaki Türk yatırımcıları, bir Avrupa firması olacaktır ve daha iyi fırsatlar ele geçirecektir."

"Hem ihracatı hem de ihracat kalemlerini arttırmaya çalışıyoruz"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da Sakarya'nın 1994'te Toyota'nın şehirde yatırım yapmasıyla otomotiv ve otomotiv yan sanayinde çok ciddi noktalara geldiğini anlattı.

Bu yıl ihracatın 6 milyar doların üzerinde olmasını beklediklerini vurgulayan Altuğ, şu ifadelere yer verdi:

"İthalatımız da 3 milyar dolar olacak. Türkiye'de ihracatın ithalatı karşılama oranı en yüksek iliz. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 200. Bu çok büyük bir rekor. Birçok konuda üretim yapan bir iliz, sanayi ve zirai anlamda üretim yapıyoruz. Şehir nüfusu 1 milyon 100 binlere yaklaşmıştır. Bu anlamda şehirde hem ihracatı hem de ihracat kalemlerini arttırmak üzerine odamız tarafından ciddi çalışmalar yapılıyor. Hedefimiz, yakın çevrelerdeki ülkeler, soydaşlarımızın yaşadığı ülkeler. Bu anlamda Kuzey Makedonya'da yapılacak yatırımları, ticareti çok önemsiyoruz."

Kaynak: AA