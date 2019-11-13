Kuzey Makedonyalı Bakan Hasan'dan Kocaeli Valiliğine ziyaret
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Kuzey Makedonyalı Bakan Hasan'dan Kocaeli Valiliğine ziyaret

Kuzey Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Kocaeli Valiliğini ziyaret etti.

13.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:32
Kuzey Makedonyalı Bakan Hasan'dan Kocaeli Valiliğine ziyaret

Kuzey 'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Valiliğini ziyaret etti.

Valilik girişinde Vali ve ilgililer tarafından karşılanan Hasan, şeref defterini imzaladı.

Basına kapalı ziyarette Hasan, Vali Aksoy ile bir süre görüştü.

Bakan Hasan, Vali Aksoy'a üzerinde kelebek olan anı objesi, Aksoy da Hasan'a vazo takdim etti.

Ziyarette, Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago da hazır bulundu.

Kaynak: AA
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