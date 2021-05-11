Kuzey Makedonyalı Arnavut yazar İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulme dikkat çekti Açıklaması
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Kuzey Makedonyalı Arnavut yazar İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulme dikkat çekti Açıklaması

Kuzey Makedonyalı Arnavut yazar İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulme dikkat çekti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju - Haberler | Güncel

Kuzey Makedonyalı Arnavut gazeteci yazar Kim Mehmeti, İsrail polisinin Filistinlilere terör uyguladığında uluslararası toplumun taraflara görüşmelere devam etmeleri çağrısı yaptığını hatırlatarak, "Bugün işgalci ile kendi vatanını savunanı bir tuttular.

Kuzey Makedonyalı Arnavut gazeteci yazar Kim Mehmeti, İsrail polisinin Filistinlilere terör uyguladığında uluslararası toplumun taraflara görüşmelere devam etmeleri çağrısı yaptığını hatırlatarak, "Bugün işgalci ile kendi vatanını savunanı bir tuttular." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulme dikkat çeken Mehmeti, medyanın da olayları işleyişini eleştirdi.

Uluslararası toplumun konuyla ilgili ikircikli yaklaşımına değinen Mehmeti, kendilerini savunan Filistinlilerin İsrail polisine taş atmasının ardından uluslararası toplumun şiddetin durdurulması çağrısında bulunduğunu, İsrail polisinin Filistinlilere terör uyguladığında ise aynı uluslararası toplumun taraflara görüşmelere devam etmeleri çağrısı yaptığını kaydetti.

Mehmeti, "Zayıflara ve savunmasızlara karşı hakikatin ve insanlığın uzun süredir gömülü olduğu bu dünya işte böyle." ifadesini kullandı.

Önceleri medya organlarının Filistin'deki olayları "işgal altındaki Filistin topraklarında savaş" şeklinde haber yaptıklarını, günümüzde ise haberlerin "İsrail-Filistin çatışması" olarak aktarıldığını belirten Mehmeti, "Böylece, bugün işgalci ile kendi vatanını savunanı bir tuttular." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinlileri Araplar ile Müslüman dünyasının kurbanları olarak nitelendiren Mehmeti, söyleyeceklerinin kendisini "doğu yanlısı" ve "İslamcı" olarak nitelendiren "Batı yanlısı" Arnavutları kızdıracağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İkinci Dünya Savaşı sırasınca Alman Nazilerinin tehlikesinden Yahudileri korumak için kendi çıkarlarını ve kendilerini riske atan Arnavutlarla gurur duyuyorum. Tıpkı Kosova'nın kurtuluşunda yardım eden herkese sonsuz Arnavut minnettarlığıyla gurur duyduğum gibi. Bu gurur, ulusal 'çıkarlarımız' nedeniyle Filistinlilerin evlerinin kalıntıları üzerine inşa edilen Yahudi yerleşim yerlerini, İsrail ordusu tarafından öldürülen çocukları görmememiz, Filistinli protestocuların attığı taş nedeniyle parmağı çizilen Yahudi askerini görmemiz gerektiğini söyleyen Arnavutlardan utanmamı sağlıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju

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