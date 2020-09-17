Son dakika haberi... Kuzey Makedonyalı annelerden doğum izninin sonlandırılmasına protesto Son dakika habere göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan detaylar Ole Nestorovska'nın açıklaması Maja Murtovska'nın açıklamasıÜSKÜP (AA) – Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 6 yaş altında çocukları bulunan anneler, hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle devam ettirilen doğum izninin sonlandırılmasını...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Protestodan detaylar

Ole Nestorovska'nın açıklaması

Maja Murtovska'nın açıklaması

ÜSKÜP (AA) – Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 6 yaş altında çocukları bulunan anneler, hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle devam ettirilen doğum izninin sonlandırılmasını protesto etti.

6 yaş altı çocukları olan anneler, eşleri ve çocukları, doğum iznini sonlandıran ve yeniden işe başlamalarını gerektiren hükümetin kararına tepki gösterdi.

Anneler, işe dönmeleri halinde çocuklara bakacak kimse olmadığını belirtmek üzere hükümet binası önüne boş biberonlar bıraktı.

Protestocular, "Siz çocuklarınızı anaokuluna götürecek misiniz?", "Sizin çocuklarınız bizim çocuklardan daha mı önemli?", "Bulaşıcı Hastalıklar Komisyonu sizin için geçerli değil mi?" yazılı pankartlar taşıdı.

Anaokullarında yer olmadığını savunan protestocular, 23 Eylül'de işe dönmelerini öngören kararın iptal edilmesini ve doğum izninin yıl sonuna kadar yürürlükte kalmasını talep ediyor.

Hükümetin 14 Eylül'de aldığı karara göre 0 – 6 yaş arasında çocukları olan ve şimdiye kadar işten muaf olan tüm ebeveynlerin, 23 Eylül'de işlerine geri dönmeleri gerekiyor.

Söz konusu yaş grubunda çocukları olan vatandaşlar koronavirüs salgının ortaya çıktığı mart ayından itibaren anaokullarının kapatılması ve ilkokulların online eğitime geçmesi ile birlikte işten muaf edilmişlerdi.

Ülkede anaokulları 9 Eylül itibariyle yeniden hizmet vermeye başladı.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre anaokullarında 19 bin öğrenci kapasitesi bulunurken şu anda 4 bin 500 boş yer bulunmakta.

Sağlık Bakanı Venko Filipçe ise annelerin işe dönmesi gerektiğini çünkü "Tüm 2021 yılı boyunca da muhtemelen virüsle yaşanılacağını" söyledi.

Toplam koronavirüs vaka sayısı 16 bin 274 olan Kuzey Makedonya'da ölü sayısı ise 675.

Kaynak: AA