Son dakika haberi... Kuzey Makedonyalı annelerden doğum izninin sonlandırılmasına protesto
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Kuzey Makedonyalı annelerden doğum izninin sonlandırılmasına protesto

Son dakika habere göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan detaylar Ole Nestorovska'nın açıklaması Maja Murtovska'nın açıklamasıÜSKÜP (AA) – Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 6 yaş altında çocukları bulunan anneler, hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle devam ettirilen doğum izninin sonlandırılmasını...

17.09.2020 21:39 | Son Güncelleme: 17.09.2020 21:45

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Protestodan detaylar

Ole Nestorovska'nın açıklaması

Maja Murtovska'nın açıklaması

ÜSKÜP (AA) – Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 6 yaş altında çocukları bulunan anneler, hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle devam ettirilen doğum izninin sonlandırılmasını protesto etti.

6 yaş altı çocukları olan anneler, eşleri ve çocukları, doğum iznini sonlandıran ve yeniden işe başlamalarını gerektiren hükümetin kararına tepki gösterdi.

Anneler, işe dönmeleri halinde çocuklara bakacak kimse olmadığını belirtmek üzere hükümet binası önüne boş biberonlar bıraktı.

Protestocular, "Siz çocuklarınızı anaokuluna götürecek misiniz?", "Sizin çocuklarınız bizim çocuklardan daha mı önemli?", "Bulaşıcı Hastalıklar Komisyonu sizin için geçerli değil mi?" yazılı pankartlar taşıdı.

Anaokullarında yer olmadığını savunan protestocular, 23 Eylül'de işe dönmelerini öngören kararın iptal edilmesini ve doğum izninin yıl sonuna kadar yürürlükte kalmasını talep ediyor.

Hükümetin 14 Eylül'de aldığı karara göre 0 – 6 yaş arasında çocukları olan ve şimdiye kadar işten muaf olan tüm ebeveynlerin, 23 Eylül'de işlerine geri dönmeleri gerekiyor.

Söz konusu yaş grubunda çocukları olan vatandaşlar koronavirüs salgının ortaya çıktığı mart ayından itibaren anaokullarının kapatılması ve ilkokulların online eğitime geçmesi ile birlikte işten muaf edilmişlerdi.

Ülkede anaokulları 9 Eylül itibariyle yeniden hizmet vermeye başladı.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre anaokullarında 19 bin öğrenci kapasitesi bulunurken şu anda 4 bin 500 boş yer bulunmakta.

Sağlık Bakanı Venko Filipçe ise annelerin işe dönmesi gerektiğini çünkü "Tüm 2021 yılı boyunca da muhtemelen virüsle yaşanılacağını" söyledi.

Toplam koronavirüs vaka sayısı 16 bin 274 olan Kuzey Makedonya'da ölü sayısı ise 675.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi... Kuzey Makedonyalı annelerden doğum izninin sonlandırılmasına protesto

Kaynak: AA

AA Editörü - Admir Fazlagikj
Admir Fazlagikj
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hanife Müge Anlı Seda Sayan Fahriye Evcen
Spor Adem Büyük Erol Bulut Nihat Özdemir Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Çocuk Avrupa Türk Lirası Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Kuzey Makedonyalı annelerden doğum izninin sonlandırılmasına protesto - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 21:45:44. #1.14#
title