Kuzey Makedonya vatandaşlarının en çok olumlu görüş bildirdiği ülke Türkiye
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Kuzey Makedonya vatandaşlarının en çok olumlu görüş bildirdiği ülke Türkiye

Kuzey Makedonya vatandaşlarının en çok olumlu görüş bildirdiği ülke Türkiye
Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju - Haberler | Güncel

Kuzey Makedonya vatandaşlarının Türkiye hakkındaki olumlu görüşlerinde artış kaydedildi.

Kuzey Makedonya vatandaşlarının Türkiye hakkındaki olumlu görüşlerinde artış kaydedildi.

ABD merkezli Ulusal Demokratik Enstitü (NDI) tarafından Kuzey Makedonya'daki kamuoyu görüşü anketine göre, ülke vatandaşlarının en çok olumlu görüş bildirdiği ülke Türkiye oldu.

Türkiye hakkında olumlu görüş sahibi Kuzey Makedonya vatandaşlarının oranı yüzde 52 olarak kaydedilirken, bu sayının 2018'de yüzde 42 olduğu hatırlatıldı.

Kuzey Makedonya vatandaşlarının Türkiye'nin ardından yüzde 48 ile en çok Rusya hakkında olumlu görüşe sahip oldukları aktarıldı. Rusya'yı yüzde 43 ile ABD ve yüzde 38 ile Çin takip ediyor.

AB'ye karşı olanların oranı arttı

Ankete katılanların yüzde 67'si AB'ye üyeliğe oy verecekleri yönünde görüş bildirse de 2018'de yüzde 10 ile AB üyeliğine karşı olan vatandaşların oranının yüzde 19'a çıktığı ifade edildi.

NATO'ya destek yüzde 63 olarak kaydedilirken bu sayı 2018'de yüzde 64'tü. 2018'de NATO karşıtlığı yüzde 15 olan ülkede bu sayının yüzde 9 artış ile yüzde 24 olduğu belirtildi.

Anket 2021 mart ve nisan aylarında 2 bin 410 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju

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