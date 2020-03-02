Kuzey Makedonya: Olası göçmen dalgasına hazırız

02.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:32

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla göçmenler Avrupa'ya gitme umuduyla Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapıları üzerinden çıkmaya başladı. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı, olası bir göçmen dalgası için hazırlıklı olduklarını açıkladı.

Göçmenlerin Bulgaristan'dan Kuzey Makedonya kapılarına gelme olasılığıyla ilgili Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ana kadar güney sınırında herhangi bir hareketliliğin yaşanmadığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, ülkenin tüm ilgili kurumlarının olası bir göçmen dalgası için hazırlıklı olduğu ifade edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından olası göçmen hareketliliği ile ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşların tedirgin olmaları için bir neden yok. Polisimiz güney sınırında hazırlıklı bir şekilde mevcudiyetini korumaktadır. Polisimize ayrıca olası göçmen krizi nedeniyle birkaç ülke polisleri de yardım etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA