Kuzey Makedonya'nın EURO 2020 kadrosu belli oldu
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Kuzey Makedonya'nın EURO 2020 kadrosu belli oldu

Kuzey Makedonya'nın EURO 2020 kadrosu belli oldu
Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi.

Kuzey Makedonya Futbol Federasyonunun (FFM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, milli takım teknik direktörü Igor Angelovski'nin 11 Haziran'da başlayacak EURO 2020 için belirlediği 26 kişilik milli takım kadrosunu ilan ettiği aktarıldı.

Kadroda eski Fenerbahçeli oyuncu Eljif Elmas'ın yanı sıra Kayserispor'un orta saha oyuncusu Daniel Avramovski de bulunuyor.

Avusturya, Ukrayna ve Hollanda'nın da yer aldığı C Grubu'nda bulunan Kuzey Makedonya'nın kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Siskovski (Doxa Katokopias), Riste Jankov (Rabotnicki)

Defans: Stefan Ristovski (Dinamo Zagreb), Visar Musliu (MOL Fehervar), Egzon Bejtullai (Shkendija), Kire Ristevski (Ujpest), Darko Velkovski (Rijeka), Gjoko Zajkov (RSC Charleroi), Ezgjan Alioski (Leeds United)

Orta saha: Eljif Elmas (Napoli), Enis Bardhi (Levante), Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Boban Nikolov (Lecce), Stefan Spirovski (AEK Larnaka), Tihomir Kostadinov (Ruzomberok), Daniel Avramovski (Kayserispor), Marjan Radeski (Akademija Pandev), Ferhan Hasani (Partizani), Darko Churlinov (Stuttgart)

Forvet: Goran Pandev (Genoa), Ivan Trickovski (AEK Larnaka), Milan Ristovski (Spartak Trnava), Aleksandar Trajkovski (Mallorca), Krste Velkovski (Sarajevo), Vlatko Stojanovski (Chambly)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju

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