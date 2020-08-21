Kuzey Makedonya Meclis Başkanlığına ikinci kez Talat Caferi seçildi
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Kuzey Makedonya Meclis Başkanlığına ikinci kez Talat Caferi seçildi

Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından meclis başkanlığına ikinci kez Talat Caferi seçildi.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanlığına ikinci kez Talat Caferi seçildi
21.08.2020 21:33 | Son Güncelleme: 21.08.2020 21:54

Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından meclis başkanlığına ikinci kez Talat Caferi seçildi.

Yeni meclis başkanının seçilmesi için bugünkü oturumda yapılan oylamada, Arnavut partisi Demokratik Bütünleşme Birliğinden (BDİ) Caferi'nin tekrar meclis başkanı seçilmesi yönünde 62 milletvekili evet ve 43 milletvekili hayır oyu kullandı.

Buna göre Caferi, ikinci kez meclis başkanı seçildi.

Caferi'ye karşı oy kullanan Makedon partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) milletvekilleri, oylamanın ardından salonu terk etti.

Sol (Levica) Partisi milletvekilleri de Caferi aleyhinde oy kullanırken, seçimlerde "Şimdi Zamanı" sloganıyla ittifak kuran "Arnavutlar için İttifak" ve "Alternativa" milletvekilleri oylamaya katılmadı.

Oylamanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Caferi, lehine oy kullanan Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM), BDİ ve Arnavut Demokratik Partisi (PDSH) milletvekillerine teşekkür etti.

Caferi, "Görüş ve taahhütlerimde tutarlı kalarak, evet ve hayır oyu kullandıklarına veya hiç oy kullanmadıklarına bakmaksızın 120 milletvekilinin başkanı olacağım." dedi.

Meclis başkanının seçilmesi için 120 üyeli mecliste 61 milletvekilinin lehte oy kullanması gerekiyor.

Meclis başkalığına tekrar Caferi'nin seçilmesiyle, Kuzey Makedonya tarihinde meclis başkanlığını ikinci kez bir Arnavut yürütmüş oluyor.

Caferi meclis başkanlığına ilk kez 27 Nisan 2017 yılında seçilmişti. O dönem meclis başkanının seçimi konusunda mecliste gerginlik yaşanmıştı. Gerginliğin ardından oturumun ertelendiği açıklanmıştı. Oturumun ertelenmesine rağmen başkanı seçmek için yeterli çoğunluğa sahip partilerin milletvekilleri, başka bir salonda Caferi'yi yeni meclis başkanı seçmişti.

Seçim sonuçları

Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz'da yapılan erken genel seçimin resmi sonuçlarına göre, Makedon partisi Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki "Yapabiliriz İttifakı" 327 bin 408 oy (yüzde 35,89) alarak 46 milletvekili çıkardı.

Bir diğer Makedon partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğündeki "Doğrul Makedonya İttifakı" da 315 bin 344 oy (yüzde 34,57) alarak Meclis'te 44 koltuk elde etti.

Ülkedeki en büyük Arnavut partisi konumundaki BDİ 104 bin 587 oy (yüzde 11,48) alarak 15 milletvekili, "Şimdi Zamanı" sloganıyla ittifak kuran "Arnavutlar için İttifak" ve "Alternativa" partileri arasındaki ittifak 81 bin 620 oy (yüzde 8,95) alarak 12 milletvekili, Sol (Levica) Partisi 37 bin 426 oy (4,1) alarak 2 milletvekili, Arnavut Demokratik Partisi (PDSH) de 13 bin 930 oy (yüzde 1,53) alarak 1 milletvekili çıkardı.

Kaynak: AA

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