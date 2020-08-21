Kuzey Makedonya Meclis Başkanlığına ikinci kez Talat Caferi seçildi GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Toplantının yapıldığı salon ve toplantıyı takip eden basın mensupları Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi'nin açıklaması ÜSKÜP - Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından meclis başkanlığına ikinci kez Talat Caferi seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Toplantının yapıldığı salon ve toplantıyı takip eden basın mensupları Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi'nin açıklaması ÜSKÜP - Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından meclis başkanlığına ikinci kez Talat Caferi seçildi. Kaynak: AA