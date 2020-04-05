Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yılı dolayısıyla tebrik etti.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yılı dolayısıyla tebrik etti.

İsmaili, yayımladığı mesajında, "Bir asırdır Türkiye'nin dünyadaki sembolü olan Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılını kutluyorum." ifadesini kullandı.

AA'nın yıllar boyunca küresel düzeyde ve Türkiye'de toplumsal alandaki faaliyetler hakkında bilgilendirme görevi üstlendiğini belirten İsmaili, "Anadolu Ajansı, bugün Kuzey Makedonya'daki medya alanında önemli yere sahip etkili bir küresel haber ajansıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsmaili, AA çalışanlarının, Kuzey Makedonya'daki toplumsal, siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki olayları özverili ve profesyonelce takip ettiklerinin altını çizerek, "Anadolu Ajansı muhabirlerinin, Kuzey Makedonya kültürünün ortağı ve destekçisi olmalarından dolayı memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Kuzey Makedonya ve Türkiye arasındaki dostluk ve güvenin önemine işaret eden İsmaili, bunun gelecekte de devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA