Kuzey Makedonya İslam Birliğinden İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına tepki Açıklaması

Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri), İsrail'in son günlerde Mescid-i Aksa'ya saldırılarına tepki göstererek uluslararası aktörlerin barış ve huzuru tesis etmek için mümkün olan en kısa sürede müdahale etmesi istendi.

Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri), İsrail'in son günlerde Mescid-i Aksa'ya saldırılarına tepki göstererek uluslararası aktörlerin barış ve huzuru tesis etmek için mümkün olan en kısa sürede müdahale etmesi istendi.

Birliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kurum olarak Kudüs'teki son olayları yakından takip ettikleri, İsrail güçlerinin kutsal Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli Müslümanlara yönelik yaptığı saldırılar ve şiddet sonucunda onlarca masum insanın öldürülmesi ve yüzlercesinin yaralanmasından dolayı derin endişe duydukları kaydedildi.

Ramazan ayının bu günlerinde Mescid-i Aksa'ya ve ibadet eden Müslümanlara yapılan saldırıların hiçbir din tarafından kabul edilemez olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu şiddet eylemlerinin, uluslararası sözleşmelerdeki ibadethanelerin dokunulmazlığı ilkelerine göre insanlık dışı ve medeniyet karşıtı eylemler olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu nedenle, uluslararası aktörlerin, Mescid-i Aksa'ya ve masum Müslümanlara yönelik yapılan bu şiddeti durdurmak ve barış ve huzuru tesis etmek için mümkün olan en kısa sürede müdahale edeceklerine inancımızı sürdürüyoruz. Tüm insanlığın iyiliği ve geleceği açısından dünyanın her yerinde barışın hakim olması için yüce Allah'a dua ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju