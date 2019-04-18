Kuzey Makedonya İsim Tartışması Gölgesinde Cumhurbaşkanını Seçiyor

Makedonya'nın ismi 11 Ocak itibariyle Kuzey Makedonya olarak değişti, ancak konuyla ilgili tartışmalar gündemden düşmedi. Ülkede kutuplaşmaya neden olan değişiklikliğin Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini de etkilemesi bekleniyor.

İkinci beş yıllık görev süresi 12 Mayıs tarihinde dolacak olan Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov'un yerine geçecek olan ülkenin yeni lider 21 Nisan Pazar günü yapılacak olan seçimle belirlenecek. Euronews.com'da Görüntüle