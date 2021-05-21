Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Edirne'de ziyaretlerde bulundu
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Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Edirne'de ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Edirne'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Edirne'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Bakan Carovska ve beraberindeki heyet, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, Trakya Üniversitesinin tecrübeleri doğrultusunda Kuzey Makedonya'da kurulması planlanan teknopark, akreditasyon, akademik etkinlik ve iş birlikleri, değişim programlarının hayata geçirilmesi gibi konular ele alındı.

Rektör Tabakoğlu, Bakan Carovska ve beraberindeki heyeti Edirne'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Üniversitenin bölgenin en köklü eğitim kurumlarından biri olduğunu aktaran Tabakoğlu, dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya ile birçok konuda iş birliğine gittiklerini kaydetti.

Ortak çalışmaların sürdüğünü bildiren Tabakoğu, "Gerek üniversitemizin olanaklarını gerekse teknoparkımızda hayata geçirilen çalışmaları kendilerine anlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Trakya Üniversitesi olarak Kuzey Makedonya'ya kalkınma hamlesine değer katacak destekler sağlayabiliriz. Bununla birlikte üniversite olarak, Kuzey Makedonya'nın, Türkiye'deki farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği geliştirilmesi konusunda da bir köprü vazifesi üstlenebilir." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska da Trakya Üniversitesinin Balkanlara yönelik çalışmaları ve bu alandaki uzmanlığı ile bölgenin en önemli eğitim kurumlarından olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Özellikle teknopark konusundaki deneyimleri bizler için yol gösterici nitelikte. Bu verimli modeli ülkemize taşımak için Trakya Üniversitesinin bize sunduğu öneriler doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Ülkemize döndüğümüzde bu konudaki projelerimizi ve çalışma takvimimizi Başbakanımıza da aktararak hızlı bir şekilde yol almak istiyoruz."

Heyet, Edirne Valisi Ekrem Canalp'e gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından Selimiye Camisi'ni gezdi.

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Edirne'de ziyaretlerde bulundu
Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Edirne'de ziyaretlerde bulundu
Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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