Kuzey Makedonya E-ticaret Derneği, CEFTA Ülkeleri için Bilgi Platformu Başlatacak

Kuzey Makedonya'nın e-ticaret birliği, Alman kalkınma ajansının desteğiyle Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması (CEFTA) ülkelerinde e-ticaret bilgileri için bölgesel bir platform başlatacağını söyledi.

Makedonya E-Ticaret Derneği, Cuma günü (19 Kasım 2021) yaptığı bir açıklamada, bölgesel platformun 2020 yılında Kuzey Makedonya pazarı için başlatılan bir e-ticaret platformunun diğer CEFTA ülkelerine, yani Arnavutluk, Bosna-Hersek, Moldova, Karadağ, Sırbistan ve Kosova'ya genişletilmesi anlamına geleceğini söyledi.

Makedonya E-Ticaret Derneği başkanı Nina Angelovska yaptığı açıklamada, "Platform, tüm ülkeler için e-ticaretin temel yönleri hakkında kaynaklar ve bilgiler içeren pratik bir merkez olacak, " dedi.

Makedonya E-Ticaret Derneği, yerel e-ticaret şirketlerinin çıkarlarını desteklemeye odaklanan, 2017 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir kuruluş.

CEFTA, üyeleri şu anda çoğunlukla Güneydoğu Avrupa'da bulunan ve AB üyesi olmayan ülkeler arasında yürürlükte olan bir ticaret anlaşması. Katılımcı bir ülke AB'ye katıldığında, CEFTA üyeliği sona eriyor.

Kaynak: SeeNews

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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