Kuzey Makedonya'dan fahri konsolosluk
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Kuzey Makedonya'dan fahri konsolosluk

Kuzey Makedonya'dan fahri konsolosluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette, Kuzey Makedonya'nın Edirne Fahri Konsolosluk beratını iş adamı Eser Cevahir'e takdim etti.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette, Kuzey Makedonya'nın Edirne Fahri Konsolosluk beratını iş adamı Eser Cevahir'e takdim etti.

Cevahir'i yeni görevi için tebrik eden Bakan Osmani, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ekonomik işbirliğinin daha üst seviyelere ulaşacağına dair inancının tam olduğunu, ayrıca yatırım olanaklarının da artacağını ifade etti. Bakan Osmani, "Göreviniz süresince her iki ülkenin ortak çıkarları bağlamında her alanda ilişkilerin güçlendirilmesi için Kuzey Makedonya'yı temsil edeceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti büyük olanaklara sahip bir ülke" dedi. Osmani, Cevahir'in, Kuzey Makedonya Fahri Konsolosluk görevinin Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli bölgelerini kapsadığını açıkladı.

Cevahir de, "Ülkelerimiz arası karşılıklı fırsat ve olanakların en üst düzeyde değerlendirilerek, her alanda ilişkilerimizin artarak güçlendirilmesi için, uzun yıllardır ticari olarak da faaliyetler sürdürdüğüm Kuzey Makedonya'yı temsil edeceğim için çok mutluyum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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