Kuzey Makedonya'daki Türk vatandaşları yurda dönüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuzey Makedonya'daki Türk vatandaşları yurda dönüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'dan çıkamayan 86 Türk vatandaşı, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde otobüslerle yurda dönüyor.

Kuzey Makedonya'daki Türk vatandaşları yurda dönüyor
30.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:31

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'dan çıkamayan 86 Türk vatandaşı, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde otobüslerle yurda dönüyor.

Başkent Üsküp'ten 2 otobüsle yola çıkan Türk vatandaşları, Büyükelçilik yetkilileri tarafından uğurlandı.

Büyükelçilik yetkilileri, Türk vatandaşlarının ilk önce Kuzey Makedonya-Bulgaristan sınırına kadar götürüleceğini, oradan başka otobüslerle Bulgaristan-Türkiye arasındaki Kapıkule Sınır Kapısı'na aktarılacağını ifade etti.

Yetkililer ayrıca, aralarında öğrencilerin de bulunduğu Türk vatandaşlarının Kapıkule'den AFAD otobüsleriyle memleketlerine gideceklerini, sınırda ise 14 gün boyunca evlerinde kendilerini tecrit edeceklerine dair bir beyanname imzalayacaklarını belirtti.

Yolculardan Sadık Tepebaş, yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya'ya işçi olarak geldiğini ancak işinin bitmesinin ardından salgın dolayısıyla uzun zamandır burada kaldığını söyledi.

Talepleri üzerine yurda döneceklerini dile getiren Tepebaş, "Sağ olsun, var olsun ülkemiz daim olsun, bizi buradan götürüyor. Allah razı olsun. Emeği geçen herkese, Cumhurbaşkanımıza, bütün devlet yetkililerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Bir diğer yolcu Furkan Eroğlu da 6 aydır Kuzey Makedonya'da öğrenci olarak bulunduğunu vurguladı.

Eroğlu, "Virüs nedeniyle mahsur kaldık. Şimdi de otobüslerle memleketimize döneceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde 22 Nisan'da Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği özel seferle 270 Türk vatandaşı Türkiye'ye gönderilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış Haber
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Muhalefete yakın anket şirketinin araştırmasına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
Muhalefete yakın anket şirketinin araştırmasına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor
Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor
Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı
Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare eder
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare...
Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı
Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü
Dini nikahlı yaşadığı adamdan şiddet gören kadının yardım çığlığı: Öldürecekse öldürsün
Dini nikahlı yaşadığı adamdan şiddet gören kadının yardım çığlığı: Öldürecekse öldürsün
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 işçiden 2'sinin kredi borcu var
Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 işçiden 2'sinin kredi borcu var
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı
Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü
Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Bülent Kuşoğlu Adnan Menderes Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise İrem Derici Demet Akalın Seren Serengil
Spor Mete Gazoz Bülent Uygun Gökhan Gönül Nihat Özdemir Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Kadın Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Kuzey Makedonya'daki Türk vatandaşları yurda dönüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 12:34:12. #1.15#
title