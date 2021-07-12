Kuzey Makedonya'daki Türk Milli Birlik Hareketi, merkez icra kurulu üyelerini seçti
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Kuzey Makedonya'daki Türk Milli Birlik Hareketi, merkez icra kurulu üyelerini seçti

Kuzey Makedonya'daki Türk Milli Birlik Hareketi, merkez icra kurulu üyelerini seçti
Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju - Haberler | Güncel

Geçen ay düzenlenen 4. Olağan Milli Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden getirilen Erdoğan Saraç yönetimindeki Kuzey Makedonya'daki Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH), yeni merkez icra kurulu üyelerini seçti.

Geçen ay düzenlenen 4. Olağan Milli Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden getirilen Erdoğan Saraç yönetimindeki Kuzey Makedonya'daki Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH), yeni merkez icra kurulu üyelerini seçti.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, 11 Temmuz'da başkent Üsküp'te düzenlenen yeni dönem yönetim kurulu 1. toplantısında alınan kararlarla ilgili kamuoyuna bilgilendirmede bulunuldu.

Buna göre, parti tüzüğüne uygun olarak oy birliği ile iki genel başkan yardımcısı, 10 kişilik merkez icra kurulu ve genel sekreter seçilen partide, başkan yardımcılığına Caner Sezair ve Rıdvan Mehmet, genel sekreterliği ise Cüneyt Ruşid getirildi.

Toplantıda, Srebrenitsa Soykırımı, koalisyonda oldukları muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-?Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) ile birlikte ekim ayında yapılması beklenen yerel seçimler hakkında gerçekleştirilen görüşmeler, bu partinin meclise sunduğu ve Bulgaristan ile müzakerelerde "kırmızı çizgilerin belirlenmesini" öngören önergeye destek konuları da görüşüldü.

27 Haziran'da 201 delegenin katılımıyla düzenlenen TMBH 4. Olağan Milli Kurultayı'nda Erdoğan Saraç, yeniden genel başkan seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju

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