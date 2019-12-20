: Kuzey Makedonya'daki Maarif Okulu'nda Türkçe Eğitim Bayramı kutlandı

20.12.2019 20:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:32

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Kuzey Makedonya'daki okullarında 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kutlama programına TMV Balkanlar Koordinatörü Salih Sağır, Kuzey Makedonya Direktörü Mustafa Dillioğlu, Kalkandelen Maarif Okulu Müdürü Ali Sedat Aslan, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Serhat Kula, öğrenciler, ebeveynler ve çok sayıda davetli katıldı.

Okul müdürü Aslan, burada yaptığı konuşmada, duygu ve anlam dolu bu günde bayram sevincini hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Kuzey Makedonya'da yaşayan Türkler için en önemli ve anlamlı günün idrak edildiğini vurgulayan Aslan, "Dil bir insanın kişiliğini, şahsiyetini belirleyen en önemli unsurlardan belki de en önemlisi. Çünkü biz duygumuzu, düşüncemizi anamızdan öğrendiğimiz dilimizle ifade ederiz. En güzel ifade aracımız anamızdan öğrendiğimiz dilimizdir. O yüzden bu en temel insan hakkıdır. Bir insanın kendi anasının diliyle, vatanının diliyle konuşmasından daha doğal bir şey yoktur." şeklinde konuştu.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle düzenlenen şiir yarışmasında şiirlerle tanıştıklarını kaydeden Aslan, yarışmada birincilik alan şiirin bu toprakları ve bu topraklarda yaşayan Türkleri anlamak adına önemli olduğunu kaydetti.

Aslan, Gostivarlı genç şair Esra Matyan'ın "Emanet Türkçem" şiirini okudu.

Bu arada, program kapsamında "Türkçe'ye Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi. Türkçe'ye Değer Katan Öğretmen Ödülü uzun yıllar öğretmenlik yapan İlyas Veliu'ya, Türkçe'ye Değer Katan Genç Yazar Ödülü de Mehmed Arif'e verildi.

Ayrıca, Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) tarafından düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler de yazılarını okudu.

Kalkandelen Maarif Okulu öğrencileri şiir, yazı, zeybek oyunu, şarkı ve mini tiyatrodan oluşan programı icra etti. Etkinlikte, Türk diliyle ilgili belgesel ve Kuzey Makedonya Maarif ilkokul öğrencileriyle ilgili videolar izlendi.

Bakan Elvin Hasan, Türk öğretmenleri kabul etti

Öte yandan, Kuzey Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı etkinlikleri kapsamında ülkenin farklı yerlerinden gelen Kuzey Makedonyalı Türk öğretmenleri bakanlıkta kabul etti.

Hasan, öğretmenlere Türkçe eğitime verdikleri katkıdan dolayı plaket takdim etti.

Kuzey Makedonya genelinde Türkçe eğitimin verildiği yaklaşık 65 ilkokul ve 13 lisenin bulunduğunu aktaran Hasan, bazı bölgelerde kadro sorunu olduğunu ve branş öğretmeni sıkıntısı yaşandığını, Türkçe eğitimindeki sorunların kaliteyi düşürdüğünü dile getirdi.

21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı

Kuzey Makedonya'daki Türk toplumu, eski Yugoslavya döneminde 21 Aralık 1944'te kendi dillerinde eğitim hakkı kazanmıştı. Kuzey Makedonya bağımsızlığını kazandıktan sonra, 15 Şubat 2007'de yapılan yasal düzenlemeyle 21 Aralık Kuzey Makedonya Türklerinin Türkçe Eğitim Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştı.

Kaynak: AA

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