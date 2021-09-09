Kuzey Makedonya'daki hastane yangınında can kaybı 14'e yükseldi
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Kuzey Makedonya'daki hastane yangınında can kaybı 14'e yükseldi

Kuzey Makedonya'daki hastane yangınında can kaybı 14'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuzey Makedonya'nın Tetovo (Kalkandelen) kentinde korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Kuzey Makedonya'nın Tetovo (Kalkandelen) kentinde korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Kuzey Makedonya'nın Tetovo (Kalkandelen) kentinde Covid-19 hastalarının tedavi edildiği hastanede çıkan yangının bilançosu artıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, faciadaki can kaybı sayısının 14'e yükseldiği bildirildi. Yangın sırasında toplam 26 korona virüs hastasının bulunduğu belirtilirken, 12'sinin yangından sonra sevk edildikleri hastanede tedavi görmeye devam ettikleri belirtildi. Hayatını kaybedenlerin tamamının hastalardan oluştuğu aktarıldı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada ise bazı kurbanların kimliklerinin tespit edilebilmesi için DNA örneklerine ihtiyaç duyulacağı ifade edildi.

"Patlama yangına yol açtı"

Başbakan Zoran Zaev ülkeyi sarsan olaya yönelik yaptığı ilk açıklamada, yangına bir patlamanın neden olduğunu, başlatılan soruşturmanın sürdüğünü dile getirmişti. - TETOVA

Kuzey Makedonya'daki hastane yangınında can kaybı 14'e yükseldi
Kuzey Makedonya'daki hastane yangınında can kaybı 14'e yükseldi
Kuzey Makedonya'daki hastane yangınında can kaybı 14'e yükseldi
Kuzey Makedonya'daki hastane yangınında can kaybı 14'e yükseldi
Kuzey Makedonya'daki hastane yangınında can kaybı 14'e yükseldi
Kuzey Makedonya'daki hastane yangınında can kaybı 14'e yükseldi
Kuzey Makedonya'daki hastane yangınında can kaybı 14'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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