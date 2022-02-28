Kuzey Makedonya'da "Yücelciler Anma Programı ve Belgesel Gösterimi" düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından, 74 yıl önce Türklük davası, milli ve manevi değerlerin müdafaası uğruna canlarını feda eden Yücel Teşkilatı şehitleri anısına "Yücelciler Anma Programı ve Belgesel Gösterimi" yapıldı.

Üsküp'ün Çayır Belediyesinde Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlkokulu'nda geçen yıl açılan anıta, Yücelciler için karanfil bırakıldı, dualar edildi.

Ardından Emin Demirel'in yönetmenliğini yaptığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Yücelciler" belgeselinin gösterimine geçildi.

MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, Üsküp'te Yücelcileri anlamak ve yeni nesile aktarmak adına programlar düzenlemeye devam ettiklerini ifade ederek, "İnşallah önümüzdeki dönemde bizim için aslolan, siyasi veya devlet olarak iadeiitibarın sağlanması. İdam edildikleri, şehit edildikleri mekanı bulup, bir anıtın dikilmesi önümüzdeki dönemde hedefimiz olacaktır." diye konuştu.

YTB Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Murat Kazancı da Yücel Teşkilatının Balkan Türklüğünün simge hareketlerinden biri olduğunu kaydederek, sadece siyasi, toplumsal değil, aynı zamanda entelektüel ve kültürel çok yönlü bir hareket olduğunu vurguladı.

Yücel Hareketi'nin kısa zamanda önemli başarılar elde ettiğini belirten Kazancı, "Bugün, baktığımızda Kuzey Makedonya'daki Türklerin kazanımlarının da zeminini teşkil eden pek çok olayın başlangıcı Yücel Teşkilatı'na dayandırılabilir." ifadelerini kullandı.

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay ise Türkiye'de Aliya İzetbegoviç, Cahar Dudayev gibi İslam dünyasının önemli şahsiyetlerinin adının verildiği parklar ve anıtlar olduğunu anımsatarak, "Ben de Fatih Belediyesi ile görüştüm geçtiğimiz haftalarda. Gülhane Parkı'nda olabilir veya Fatih'te olabilir, yine aynı buradaki anıt gibi, Yücelciler Parkı ve Anıtı'nı inşallah orada önümüzdeki sene yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Yücelcilerin vermiş olduğu mücadeleye bakıldığında sadece Kuzey Makedonya Türklerinin vermiş olduğu mücadele gibi algılanmasının büyük bir yanlış olduğunu anlatan Atalay, Yücelcilerin verdiği mücadelenin Balkanlar'daki bütün Müslüman toplumlar için büyük bir örnek olduğunu vurguladı.

Program kapsamında "Yücelciler - Yugoslavya'da Gizli Türk Teşkilatı" kitabının yazarı araştırmacı-yazar Eren Atala Eriş ve "Yücel Teşkilatı - Yugoslavya Türklüğünün Direniş Mücadelesi (1945 - 1948)" kitabının yazarı araştırmacı-yazar Ercan Türksoylu da birer konuşma yaptı.

Yücelciler Hareketi

Makedonya'da yaşayan Müslüman Türkler, 1937'de milli ve manevi değerlerini, örf ve adetlerini korumak ve yaşatmak üzere toplanmaya başladı.

1945'te teşkilata "Yücel" ismi verilirken, başkanlık görevini Üsküp'teki Ataullah Efendi Medresesinde tahsil yapan, daha sonra Mısır'daki El Ezher Üniversitesine giderek fıkıh, kelam, tasavvuf ve Batı felsefesi alanlarında eğitim gören Şuayb Aziz Efendi üstlendi.

Eski Yugoslavya'daki bütün milliyetçi teşkilatların ortadan kaldırılma çabalarıyla Ağustos 1947'de 16 kişi tutuklanarak yargılanmaya başlandı.

Mahkeme, 25 Ocak 1948'de dört teşkilat mensubu hakkında idam kararı verdi. Şuayb Aziz, Adem Ali, Ali Abdurrahman ve Nazmi Ömer 27 Şubat 1948'de kurşuna dizildi. Diğerleri ise ağır hapis cezalarına çarptırıldı.