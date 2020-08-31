Kuzey Makedonya'da yeni hükümet güvenoyu aldı
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Kuzey Makedonya'da yeni hükümet güvenoyu aldı

Kuzey Makedonya'da kurulan koalisyon hükümeti Meclisten güvenoyu aldı.

Kuzey Makedonya'da yeni hükümet güvenoyu aldı
31.08.2020 01:19 | Son Güncelleme: 31.08.2020 01:54

Kuzey Makedonya'da kurulan koalisyon hükümeti Meclisten güvenoyu aldı.

Ülkede 15 Temmuz 2020'de yapılan erken genel seçimde birinci olan Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) genel başkanı Zoran Zaev'in başbakan olarak görev aldığı yeni kabinenin güven oylamasında 62 milletvekili "evet", 51 milletvekili "hayır" oyu kullandı, hiçbir milletvekili çekimser kalmadı. 120 koltuklu meclisteki oylamaya 113 milletvekili katıldı.

SDSM, Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ), BESA Hareketi ve Liberal Demokratik Partisi (LDP) siyasi oluşumlarının kurduğu yeni hükümette Birinci Başbakan Yardımcısı ve Siyasi Sistem Bakanlığı görevine Artan Grubi, Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine Nikola Dimitrov, Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine Lyupço Nikolovski ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine Fatmir Bütüçi getirildi.

SDSM'nin 11, BDİ'nin 6, BESA Hareketi ve LDP'nin ise birer bakanlık yürüteceği yeni kabinenin diğer üyeleri ise şöyle:

"Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Sağlık Bakanı Venko Filipçe, Adalet Bakanı Boyan Mariçiç, Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Blagoy Boçvarski, Kültür Bakanı İrena Stefoska, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Yahoda Şahpaska, Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, Maliye Bakanı Fatmir Besimi, Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi, Enformasyon Toplumu ve Yönetim Bakanı Yeton Şakiri, Çevre ve Alan Planlama Bakanı Naser Nuredini, Tarım, Ormancılık ve Su İşleri Bakanı Ariyanit Hoca ve Yerel Yönetim Bakanı Goran Milevski."

Meclisteki oylama öncesi bir konuşma yapan Zaev, vatandaşlar için daha iyi standartlar ve perspektifler taahhüdünde bulundu.

Yeni hükümetin, tüm vatandaşların güveneceği bir hukuk sistemi için çalışacağını vurgulayan Zaev, hükümet olarak dürüst ve sorumlu bir şekilde vatandaşların hizmetinde olacaklarına vurgu yaptı.

"Kararlılığımız ve ortak çalışmamız ile hepimizin gurur duyacağı bir ülke ve kurumlara sahip olacağız" diyen Zaev, ekonomiye tam bağlılık ile istikrarlı bir siyasi ve öngörülebilir dönem taahhüdünde bulundu.

Hükümetin kurulması için 120 üyeli mecliste 61 milletvekilinden oluşan meclis çoğunluğunun sağlanması gerekiyor.

Seçim sonuçları

Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz'da yapılan erken genel seçimin resmi sonuçlarına göre, SDSM öncülüğündeki "Yapabiliriz İttifakı" 327 bin 408 oy (yüzde 35,89) alarak 46 milletvekili çıkardı.

Bir diğer Makedon partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğündeki "Doğrul Makedonya İttifakı" da 315 bin 344 oy (yüzde 34,57) alarak Meclis'te 44 koltuk elde etti.

Ülkedeki en büyük Arnavut partisi konumundaki BDİ 104 bin 587 oy (yüzde 11,48) alarak 15 milletvekili, "Şimdi Zamanı" sloganıyla ittifak kuran "Arnavutlar için İttifak" ve "Alternativa" partileri arasındaki ittifak 81 bin 620 oy (yüzde 8,95) alarak 12 milletvekili, Sol (Levica) Partisi 37 bin 426 oy (4,1) alarak 2 milletvekili, Arnavut Demokratik Partisi (PDSH) de 13 bin 930 oy (yüzde 1,53) alarak 1 milletvekili çıkardı.

SDSM öncülüğündeki "Yapabiliriz İttifakı"nda diğer partilerin yanı sıra Türk Demokratik Partisi (TDP) ve Türk Hareket Partisi (THP) de yer aldı. TDP ve THP bu seçimlerde birer milletvekili çıkardı.

Kaynak: AA

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