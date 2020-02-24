Kuzey Makedonya'da yemek tüpü patladı: Üç çocuk öldü, yedi kişi yaralı
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Kuzey Makedonya'da yemek tüpü patladı: Üç çocuk öldü, yedi kişi yaralı

Kuzey Makedonya'nın Romanevce köyünce meydana gelen patlama sonucu üç çocuk hayatını kaybetti, yaralı yedi kişi Üsküp'te tedavi altına alındı.

24.02.2020 00:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 00:12
Kuzey Makedonya'da yemek tüpü patladı: Üç çocuk öldü, yedi kişi yaralı

Kuzey 'da bir yemek tüpünün patlaması sonucu üç çocuk hayatını kaybetti, ailenin yedi ferdi de ağır yaralandı.


Yerel basından alınan bilgilere göre, başkent 'ün kuzey doğusunda yer alan Romanovce köyünde Arnavut azınlığa ait bir evin oturma odasında kahvaltı hazırlarken patlama oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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