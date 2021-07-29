Kuzey Makedonya'da "Türkiye'ye göç edenleri" de yakından ilgilendiren Vatandaşlık Yasası meclisten geçti

Kuzey Makedonya'da "Türkiye'ye göç edenleri" de yakından ilgilendiren "Vatandaşlık Yasası", mecliste kabul edildi.

Kuzey Makedonya'da "Türkiye'ye göç edenleri" de yakından ilgilendiren "Vatandaşlık Yasası", mecliste kabul edildi.

Muhalefet partileri Arnavutlar için İttifak ile Alternativa'nın (ASH-AAA) oluşturduğu koalisyon tarafından meclis gündemine getirilen yasa değişikliğine 57 milletvekili "evet", 32 milletvekili ise "hayır" oyu kullandı.

Hükümet koalisyonunun parçası olan Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı ve milletvekili Enes İbrahim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni değişikliklerle birlikte bundan yıllar önce Makedonya'da doğup, Türkiye Cumhuriyeti'ne göç eden soydaşlara Kuzey Makedonya vatandaşlığı için başvuru hakkı tanındığını söyledi.

Bugüne kadar tüm şartları dolduran, ancak "ana vatana" göç etti ibaresinden dolayı başvuru hakkı bulunmayan vatandaşların artık Kuzey Makedonya vatandaşlığı için başvurabileceklerini aktaran İbrahim, "Yıllar önce Türkiye'ye göç edenler, Kuzey Makedonya vatandaşlığı için tüm şartları yerine getirmeleri halinde, Kuzey Makedonya vatandaşlığı için başvuru hakkı tanındı." değerlendirmesinde bulundu.

"Mücadelemiz başarıyla sonuçlandı"

Bir diğer koalisyon ortağı Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı ve milletvekili Beycan İlyas da TDP olarak yıllardır, Türkiye'ye göç edenlerin Vatandaşlık Yasasında "göçmen" statüsünde olmaları gerektiği yönündeki mücadelelerinin başarıyla sonuçlandığını kaydetti.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Vatandaşlık Yasa tasarısının mecliste oylanıp kabul edildiğini dile getiren İlyas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"8. Madde'nin ortadan kalkması sonucu Türk Demokratik Partisi olarak yıllardır, ata yurdumuz olan Türkiye'ye göç etmiş 'göçmen' kardeşlerimize yapılan haksızlığın ortadan kaldırmanın gurur ve şerefini yaşıyoruz. Kuzey Makedonya Vatandaşlığı için gereken diğer kriterler halen geçerli olmakla birlikte, vatandaşlığa başvuruda bulunanlar yasadaki diğer gerekli şartları doldurmak zorundadır. Bu doğrultuda bu yasa resmi gazetede yayınlandıktan sonra detaylı olarak gereken bilgileri paylaşacağız."

"Kesin bir olumlu hüküm beyan etmek, anavatanımızdaki soydaşlarımıza haksızlık olur"

Genel Başkanlığını Erdoğan Saraç'ın yaptığı muhalefetteki Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) ise mesajında Vatandaşlık Yasasının değişikliğinin "Arnavut iktidar ve muhalefet partilerinin doğrudan doğruya, hatta hükümete şantaj yaparak" gündeme getirdiğini ve sözde AB mevzuatı kapsamında komisyonlardan kolay geçmesini temin ederek kabul edildiğini aktardı.

TMBH olarak yasanın meclisten geçmesini memnuniyetle kabul ettiklerini belirten Saraç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yasanın Eski Yugoslavya topraklarında yaşayan Arnavutlara yarayacağını da belirtmekte fayda vardır. Onlar haklı olarak bu yasadan ve uluslararası mevzuattan yararlanarak, kolay bir şekilde Makedonya vatandaşlığına kabul edileceklerdir. Ayrıca Eski yasanın 8. maddesinin ikinci fıkrasının değişmesiyle, yani 'anavatan' kavramının çekilmesiyle, Makedonya'dan farklı sebeplerden dolayı Türkiye'ye göç etmiş soydaşlarımıza da yeniden Makedonya vatandaşlığına hukuki başvuru hakkı tanımaktadır. Bugün diğer partilerimizin bildirilerine baktığım zaman, bu yasadan aslan payı çıkarmak pahasına söylemlerde bulunmaktadırlar. Hatırlatmak istiyorum, benim bu konudaki mücadelemi herkes, kendileri de bilir."

Yasanın Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması ve Resmi Gazete'de nihai şekli ile yayınlanması gerektiğine işaret eden Saraç, "Ondan sonra sağlıklı bir yorum yapmak mümkündür. Şu anda iki milletvekilimiz tarafından verilen demeçler, birilerinin işlem yapıyorum bahanesiyle, soydaşlarımızı mağdur duruma düşürebilir. Bu yüzden yalnız yukarıda zikrettiğimiz maddenin değişmesi, yeniden vatandaşlık elde etme konusunda yeterli değildir. Mutlaka başvuru esnasında aranan koşulların da değişmesi lazım. Orada bir değişiklik yok. Yasanın getirilmesi sebeplerinden birine bakıldığında, bu yasadan 'Makedonya'dan başka ülkelere göçmen olarak gitmiş vatandaşlarımız ve onların ilk kuşağı faydalanabilecektir' hükmü bulunmaktadır. Bu yüzden uygulamayı görmeden kesin bir olumlu hüküm beyan etmek, anavatanımızdaki soydaşlarımıza haksızlık olur. Yasanın gidişatını takip ederek, ilgili taraflara sağlıklı bilgiler vereceğimizden herkesin emin olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Yasanın temel amacının 8 Eylül 1991'e kadar Makedonya'da yaşayan fakat eski Yugoslavya vatandaşı olan veya Eski Yugoslavya'nın diğer ülkelerinde yaşayan insanların vatandaşlık statünün çözülmesi olduğunu aktaran Saraç, "Bu yasa bunu sağlamaktadır. Her şeye rağmen, yasanın bu haliyle geçmesine katkıda bulunanlara da şükranlarımı belirtmekteyim." ifadelerine yer verdi.

Bulgaristan ile müzakerelerde "kırmızı çizgilerin belirlenmesini" öngören önerge de onaylandı

Öte yandan, meclis oturumunda 95 "evet" ve bir "çekimser" milletvekili oyuyla, Kuzey Makedonya'nın Bulgaristan ile müzakerelerde ülkenin "kırmızı çizgilerinin belirlenmesini" öngören önerge de onaylandı.

Bulgaristan 2020'de AB ülkeleri Bakanlar Toplantısında, Kuzey Makedonya'nın AB üyelik müzakerelerinin başlatılmasını, çözülmemiş kimlik ve tarihi meselelerden dolayı veto etmişti.

Kuzey Makedonya ve Bulgaristan hükümetleri arasında bu meselenin çözülmesi için müzakereler yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju