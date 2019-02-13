Kuzey Makedonya'da Trafik Kazası: 13 Ölü, 30 Yaralı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Venko Filipçe, yaptığı açıklamada, Üsküp-Kalkandelen otoyolunda bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrildiğini bildirdi.

Kaza nedeniyle kendisinin de olay yerine intikal ettiğini belirten Filipçe, kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını söyledi.

Bakan Filipçe, ambulanslarla Üsküp'teki hastanelere kaldırılan yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA