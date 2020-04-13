Kuzey Makedonya'da Paskalya Bayramı'nda sokağa çıkmak yasaklandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kuzey Makedonya'da Paskalya Bayramı'nda sokağa çıkmak yasaklandı - Haberler
Makedonya, Paskalya, Güncel

Kuzey Makedonya'da Paskalya Bayramı'nda sokağa çıkmak yasaklandı

Kuzey Makedonya'da, 17-21 Nisan tarihlerinde yapılacak Paskalya Bayramı boyunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

13.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:00
Kuzey Makedonya'da Paskalya Bayramı'nda sokağa çıkmak yasaklandı

Kuzey Makedonya'da, 17-21 Nisan tarihlerinde yapılacak Paskalya Bayramı boyunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kuzey Makedonya hükümeti, belli gün ve saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağının kapsamını genişletti.

Buna göre ülkede hafta içi 16.00-05.00 saatleri ile hafta sonu saat kısıtlaması olmadan uygulanan sokağa çıkma yasağı, Paskalya Bayramı için yeniden düzenlendi.

Yasağın ülke genelinde, 17 Nisan Cuma günü yerel saatle 16.00'dan başlayıp, 21 Nisan Salı günü yerel saatle 05.00'e kadar geçerli olacağı belirtildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, daha önce alınan sokağa çıkma yasağının uygulanmaya devam edeceği kaydedildi.

Arnavutluk'ta da hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Bir diğer Balkan ülkesi Arnavutluk'ta da 17 Nisan Cuma yerel saatle 17.30'dan 20 Nisan Pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Daha önce Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının talimatları çerçevesinde, 05.00-13.00 saatlerine aileden bir kişinin temel ihtiyaçlar ve acil durumlar için dışarı çıkmasına izin verilirken, yeni düzenlemeye göre artık 05.00-17.30 saatlerinde sadece 90 dakikalık dışarı çıkma izni verilecek.

Dolaşım izni için başvurular online yapılırken, nihai kararı Emniyet Genel Müdürlüğü veriyor.

Kuzey Makedonya şimdiye kadar 854 Kovid-19 vakası açıklarken, bunlardan 38'i hayatını kaybetti, 44'ü ise iyileşerek taburcu oldu.

Arnavutluk'ta ise bugüne kadar 467 koronavirüs vakası olduğu bildirildi, 23 kişi hayatını kaybetti ve 232 kişi iyileşti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi Haberler
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti...
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto...
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya döneceğim
Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya...
Alvaro Morata'dan takipçisinin 'Evde kal' tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Alvaro Morata'dan takipçisinin "Evde kal" tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Yasağı delen minübüs şoförünü yolcu kurtarmaya çalıştı: Ceza kesmeyin, biz inelim
Yasağı delen minübüs şoförünü yolcu kurtarmaya çalıştı: Ceza kesmeyin, biz inelim
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin İçişleri Bakanı Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ebru Polat Acun Ilıcalı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Fatih Terim Lionel Messi Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Daha Fazla Cuma İstifa Açıklama Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Kuzey Makedonya'da Paskalya Bayramı'nda sokağa çıkmak yasaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 20:26:14. #1.14#
title