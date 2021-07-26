Kuzey Makedonya'da meclise saldırıyı organize eden 4 sanığa hapis cezası

Kuzey Makedonya'da, 27 Nisan 2017'de mecliste meydana gelen olaylara ilişkin görülen davada, saldırıyı organize eden 4 sanık, 6 yıl ile 6 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kuzey Makedonya'da, 27 Nisan 2017'de mecliste meydana gelen olaylara ilişkin görülen davada, saldırıyı organize eden 4 sanık, 6 yıl ile 6 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Üsküp Ceza Mahkemesinde görülen davada eski Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Trayko Velyanovski "anayasal düzen ve güvenliğe yönelik terör tehdidi" suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilirken, aynı suçtan eski bakanlar Mile Yanakievsi ve Spire Ristovski'ye 6 yıl 3'er ay, eski Güvenlik ve İstihbarat Kurumu (UBK) Müdürü Vladimir Atanasovski'ye ise 6 yıl hapis cezası verildi.

Firari sanıklardan eski başbakan Nikola Gruevski ve eski UBK çalışanı Nikola Boşkovski hakkında ise ülkede bulunmamaları nedeniyle herhangi bir işlem yapılmadı.

Kuzey Makedonya Meclisi'ndeki olaylar

Mecliste 27 Nisan 2017'de yapılan oturumda, İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) ve Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki taraflar arasında gerginlik yaşanmış, yeni meclis başkanının seçilmesine yönelik planlanan oturum ertelenmişti.

Oturumun ertelenmesine rağmen mecliste çoğunluğu elinde bulunduran SDSM öncülüğündeki siyasi partiler, Arnavut Partisi Demokratik Bütünleşme Birliğinden (BDİ) Talat Caferi'yi Meclis Başkanı seçmişti.

"Ortak bir Makedonya İçin" adlı sivil toplum örgütü yanlısı protestocular, Caferi'nin Meclis Başkanı seçilmesinin ardından meclis önünde toplanırken, bir grup, binaya girerek aralarında Ziyadin Sela'nın da bulunduğu bazı milletvekilleri ile basın mensuplarını rehin alıp darbetmişti.

Olaylarda, aralarında milletvekili, polis ve basın mensuplarının da bulunduğu 100'e yakın kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazmi Abduramani