Kuzey Makedonya'da Levica Partisi Genel Başkanı Apasiev'den Filistin'e destek
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Kuzey Makedonya'da Levica Partisi Genel Başkanı Apasiev'den Filistin'e destek

Kuzey Makedonya'da Levica Partisi Genel Başkanı Apasiev'den Filistin'e destek
Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju - Haberler | Güncel

Kuzey Makedonya'da Levica (Sol) Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Dimitar Apasiev, Filistin halkına destek ve dayanışma için meclis kürsüsüne Arapların kullandığı kefiye ile çıkarak İsrail tarafından öldürülen çocuklara dikkati çekti.

Kuzey Makedonya'da Levica (Sol) Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Dimitar Apasiev, Filistin halkına destek ve dayanışma için meclis kürsüsüne Arapların kullandığı kefiye ile çıkarak İsrail tarafından öldürülen çocuklara dikkati çekti.

Levica Partisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Apasiev, katıldığı meclis oturumuna Filistin'i temsilen kefiye ile katıldı.

İsrail'in Gazze'yi bombalamalarında aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Apasiev, "40 ölü çocuk hakkında konuştuğumuzda, sayıya başka bir trajik istatistik olarak bakmamız kolay ancak bunlar kendi hikayeleri olan ve birer sayıya indirgenemeyecek insan hayatları." ifadesini kullandı.

Ayrıca açıklamada #FreePalestine (Özgür Filistin) etiketi kullanılarak yaşları bir ila 17 arasında değişen 40 çocuğun isimleri sıralandı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju

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