Kuzey Makedonya'da Kovid-19'un ilham verdiği festival "Statuafest" başladı - ÜSKÜP
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Kuzey Makedonya'da Kovid-19'un ilham verdiği festival "Statuafest" başladı - ÜSKÜP

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iki gün sürecek "Statuafest - Sokağın diğer tarafı" festivali başladı.

04.09.2020 23:48 | Son Güncelleme: 04.09.2020 23:52

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iki gün sürecek "Statuafest - Sokağın diğer tarafı" festivali başladı.

Sokak Tiyatro Prodüksiyonu "Teatrosk" tarafından düzenlenen festivalin bu yılki konusunun yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yola çıkılarak "Koronavirüs zamanında Üsküp" olduğu belirtildi.

Organizatörler tarafından yapılan açıklamada, "Mart ayından bu yana şehrin sertleşmiş görüntüsünü ve yaşantısını yeniden anlatan" canlı heykellere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi olduğu ve fotoğraf çektirdikleri ifade edildi.

"Teatrosk" sanatçısı Elena Cvetanovska, festivalin dördüncü kez düzenlendiğini belirterek, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi için yapılan protokol ve tedbirlere uyulduğundan bu yıl etkileşimin daha az olduğunu söyledi.

Cvetanovska, "Bu virüsün neden olduğu salgın, işte ilham tam da bu. Bugün ve yarın ileteceğimiz tüm mesajların halka ulaşmalarını ve önlemlere saygı duyulmasını umuyoruz." diye konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle festivalde bu yıl yurt dışından sanatçı bulunmadığını kaydeden Cvetanovska, Avrupa çapında tanınmış Kuzey Makedonyalı sanatçılara odaklandıklarını sözlerine ekledi.

"Statuafest - Sokağın diğer tarafı" Üsküp Belediyesi tarafından destekleniyor.

Kuzey Makedonya'da Kovid-19'un ilham verdiği festival 'Statuafest' başladı - ÜSKÜP

Kaynak: AA

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