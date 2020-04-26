Kuzey Makedonya'da Kovid-19 nedeniyle teravih namazları evde kılınıyor
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Kuzey Makedonya'da Kovid-19 nedeniyle teravih namazları evde kılınıyor

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Kuzey Makedonya'da teravih namazları evde kılınıyor.

26.04.2020 01:27 | Son Güncelleme: 26.04.2020 01:28
Kuzey Makedonya'da Kovid-19 nedeniyle teravih namazları evde kılınıyor

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Kuzey Makedonya'da teravih namazları evde kılınıyor.

Salgın önlemleri kapsamında camilerde toplu halde namaz kılınması yasaklanan, birkaç haftadır cuma namazlarının toplu halde kılınamadığı ülkede, ramazan ayının başlamasıyla da teravih namazları camilerde eda edilemiyor.

Başkent Üsküp'teki Müslüman aileler, oruçlarını açtıktan sonra, yerel saatle 19.00 itibariyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, teravih namazını evde kılıyor.

Genelde ailenin en yaşlı ferdi imam olurken, aralarında kadın ve çocuklar da olmak üzere ailenin diğer fertleri ise imamın arkasında saf tutup namazlarını eda ediyor.

"Salgın nedeniyle camilerden mahrum kaldık"

Üsküp Arasta Camisi İmamı, hafız Abdülbaki Baki de salgın nedeniyle teravih namazlarını ailesiyle birlikte evde kılıyor. Namazda imam olan Baki'nin arkasında ise aile fertleri saf tutuyor.

74 yaşındaki Baki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünden beri Kur-an talebeleriyle meşgul olduğunu ve farklı camilerde müezzin, hatip ve imam olarak vazifelerini icra ettiğini ifade etti.

Baki, "Bilhassa ramazan ayında mukabele ve teravih namazlarını coşkulu bir şekilde geçirirdik. Bu yıl ilk defa bu salgın sebebiyle camilerden ve cemaatten mahrum kaldım. Bu bizi çok mahzun ediyor. Diğer vakit namazlarında olduğu gibi herkesin yaptığı şekilde biz de teravih namazını ailecek evde kılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu musibetin bir an önce bertaraf olmasını temenni ediyoruz." diyen Baki, "İnşallah tekrardan camilerimize ve cemaatimize kavuşuruz. İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Kuzey Makedonya'da Kovid-19 nedeniyle teravih namazları evde kılınıyor

Kaynak: AA

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